劉佩玥爆《美麗戰場》結局出人意表

【明報專訊】劉佩玥（Moon）昨日出席即食食品活動，4年前參加烹飪節目被封「地獄廚神」的她，自爆廚藝至今未有進步，「有少許無面，工作太忙，沒時間鑽研廚藝。（結婚先學？）另一半要接受，因為是我其中一部分」。問到緋聞男友周志文是否接受，她避談稱暫時沒結婚計劃。

自認打底王 稱陳瀅前日無走光

周志文有否投訴她廚藝差？Moon說：「沒有人投訴我，爸爸話將來若老公挑剔我，他會包養我，整給我吃。」婚後與父親同住？她說到時先算，沒說女仔一定要結婚。追問周志文廚藝是否叻過她？Moon拒談，並說：「爸爸廚藝好好，可能我將來對烹飪有興趣，但目前沒有，現在興趣是工作和賺錢。」

Moon與林盛斌（Bob）在《美麗戰場》演一對很受迎歡，她表示可能因為灑狗血中有一點甜，並透露結局出人意表，「導演（葉念琛）睇完觀眾反應，前日才剪好結局，總之這幾集不會令大家失望」。Moon前日和陳瀅宣傳《美》劇，穿高衩短裙的陳瀅因拖住她上台，沒手撳住裙邊而走光，Moon感不好意思說：「她太愛我，想和我一起上台，下次我會用自己龐大身軀遮住她。她有做足安全措施，應該無走光。我今（昨）日著短裙都著了兩條打底褲，平時拍劇著短褲都打底，有『打底王』之稱。」

記者：柯美