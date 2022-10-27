處男劇收視報捷 預告最後5集放「催淚彈」 林敏驄稱達30點幫女演員換泳衣

【明報專訊】林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、郭栢妍與羅毓儀主演無綫台慶劇《下流上車族》播映首周收視高開，第二集最高收視點26.2（約170萬觀眾)，自今年4月政府放寬晚市禁堂食後，是無綫兩線劇集最高單集收視。昨日一班演員拉隊宣傳，開心收視報捷。林敏驄前晚踩《東張西望》場，霸佔主播席，笑言若劇集收視達30點，會幫劇中女演員換泳衣。

林敏驄昨日與一眾《下流上車族》演員出席宣傳活動，稱劇集收視不停飈升，最驚喜收到網友正評，沒有負評，首次拍劇的他說：「大家估不到我演技那麼好，希望收視突破30點。」拍檔江美儀笑言一向知林敏驄「癲癲哋」，拍劇時竟然正經到不得了。預告片播出林敏驄的喊戲，他透露最後5集會放「催淚彈」，並牙擦擦說：「前面好開心建立了家庭，後面當然會有點變化，令故事更肉緊。我立定決心綁起一隻手跟呢班演員對戲，鮑姐影后來的，林景程都演得那麼好，我做主角無理由衰。」

江美儀的角色為慳錢買樓，到超市試食填肚，她透露劇組很貼心，知她食素特意準備素點心，拍攝時沒有吃太多，只是配合效果，希望演出能引起觀眾共鳴。問他們上車買樓有沒有經歷慳家日子？江美儀大爆：「林敏驄話當初上車一炮過畀錢，現在有幾層樓喇。」林敏驄否認：「咪聽她講。」

羅毓儀唔覺男友似林敏驄

郭栢妍與羅毓儀（Yuki）演姊妹，劇中齊齊穿女僕衫，Yuki透露家中收藏了好多女僕服裝，「我以前經常扮Lolita上街，無乜問題，現在好多妹妹都喜歡穿這些服飾」。郭栢妍聞Yuki是女僕衫收藏家，笑稱下次要向她借衫。問Yuki與圈外男友Mike是否同樣愛好玩Cosplay？她稱不是。

對於男友被指與林敏驄撞樣，Yuki稱報道好搞笑，「我覺得不似樣，都有人話我跟李蘊撞樣啦。驄哥好大反應，問點解會這樣寫，男友沒什樣反應，沒有理會」。

網友大讚郭栢妍著短褲曬長腿踩滑板，動感迷人，贏得男觀眾歡心，她透露為踩滑板下了不少苦功，開心解鎖新技能，「我連踩單車都不懂，得兩星期學識踩滑板，希望達到要求，放工都繼續練，練習有碰傷在所難免」。

得戚收視超越《東張》

前晚林敏驄率江美儀與鮑姐殺上《東張西望》做直播，他坐在主播席跟朱凱婷一齊主持節目，並得戚說：「我就係《東張西望》的最新主持人車志明（角色名）。」並稱因《下流上車族》收視已經超過《東張西望》，所以由他接收地盤。

林敏驄笑說若劇集收視達30點，會派出「老婆」江美儀重現穿黑絲一幕，「母親」鮑姐穿泳衣。江美儀聞言：「又嚟？」鮑姐搞笑說：「對『阿媽』好啲呀。」林敏驄又有何表示？他說：「我會幫其他女演員換泳衣。」

鮑姐林景程母子戲催淚

此外，劇中鮑姐跟「要狗唔要媽」的衰仔林景程母子戲，引起熱話，日前劇情講述鮑姐學日語跟日籍親家老爺道歉，被讚是神級演技。林景程表示拍攝時完全被鮑姐牽動情緒，聽對方讀日文時，他的眼淚自然流出，並且一take過完成。他稱有多場戲鮑姐的眼淚似開水喉，話喊就喊，拍攝前見她跟工作人員談笑風生，一埋位便投入角色，每場戲都令他歎為觀止。

記者：鍾一虹