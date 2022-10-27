首開唱預告濕身騷肌 湯令山自詡「沙漠中的大雨」滋潤樂迷

湯令山（上圖）稱演唱會海報（下圖）寓意，站在沙漠的他是大雨，灌溉身旁象徵樂迷的花。

【明報專訊】22歲湯令山（Gareth.T）憑音樂才華俘虜一班樂迷，一曲《勁浪漫 超溫馨》唱到街知巷聞。出道4年的他將迎來首個售票演唱會，將於11月18至20日假九展舉行一連3場。Gareth.T心情既興奮又焦慮，因為很想把第一次個唱做好，現時每日跑步練體能，以及唱熟演唱會的歌，「其實我一向好健康，少喝凍飲、不吃雞皮、炸物和辣，很早已經過養生生活，所以身體方面都ok」。談到個唱賣點，Gareth.T笑稱是可以見他多過30分鐘，因以往都是擔任別人演唱會嘉賓，屆時除唱新歌外，還有一些以往未必有機會現場演繹的作品。

演唱會取名《November Rain》，可有特別意思？Gareth.T解釋寓意為文化沙漠灌溉，「演唱會海報，我站在沙漠，旁邊有幾棵花，但花又怎能在沙漠生長呢？我就是大雨」。開騷會否濕身騷肌？他說：「隨時準備，平時沒有刻意操肌，因為很辛苦，而且覺得經常重複一個動作有點悶，現在學打拳，希望突出肌肉線條。」

創作未受公司影響

Gareth.T很想帶給香港樂迷一個不一樣的演唱會，從商品、宣傳海報到set場，他都參與其中。始終第一次辦演唱會，Gareth.T明白有些地方是需要讓步，沒得強求要100%完美才開心，過程中讓他學識溝通很重要，下次再開騷可以有進步空間，並希望透過演唱會，讓大家知道他仍有很多可能性，「大家見到的我，只是冰山的最頂端，還有成座山未見到，希望大家在今次演唱會上見多少少」。

從自資歌手出道，到現在簽了唱片公司，Gareth.T自覺在創作歌曲方面分別不大，因為大部分歌都是他寫和編，去到混音之前都是一手包辦，在創作上不會因簽了公司而多了掣肘變得「綁手綁腳」，依然「想點就點」，而且還多了資源和人手幫助他，「兩個腦想東西，一定好過一個腦。有時我的Idea未必最好，可以聽聽別人意見」。寫歌對他來說是職業和興趣中間，創作靈感大部分來源於日常生活，有時坐地鐵會寫歌詞，有時靈感到又會即刻用電話記錄下來。如果遇到腦閉塞，有何解決方法？Gareth.T笑言：「腦閉塞就要開concert通一通。」

盼多方面發展

以往音樂在Gareth.T生命中佔很大比重，但過去一年有很多不同經歷，包括任演唱會嘉賓、拍MV和廣告，還涉獵時裝，自覺單單音樂人身分已經概括不了，「在眾多範疇中，音樂是我最喜歡，投放最多時間的，往後我仍會繼續這樣做，但同時會將一些精力和創意放在其他方面，希望多方面發展，例如很多人問我的形象顧問是誰，個顧問就是自己」。

Gareth.T大部分的歌曲以英文為主，加上給人一種外國長大的「ABC」形象，其實他在香港土生土長，雖然中學時候聽英文歌較多，但也有聽廣東歌，當中陳奕迅（Eason）的歌曲對他影響最大。會否想跟Eason合作，或寫歌給他？Gareth.T說：「這個輪不到我說，應該要看他想不想，如果他說ok，我當然ok啦。」

姜濤Tyson Yoshi同樣難搞

Gareth.T在圈中與姜濤和Tyson Yoshi份屬好友，透露3人的友誼是從互聯網開始，他分別跟二人合作，誰比較難搞？Gareth.T笑言：「兩個都很難搞，不過主要都是在做歌方面。（很多意見？）我覺得所有歌手都應該有意見的。」

至於兩好兄弟會否擔任嘉賓？Gareth.T大賣關子：「未知，大家看演唱會就知。（可有向他們取經？）沒有，我們都是聊閒話。我都做了幾次紅館嘉賓，相信經驗是有的，希望到時能學以致用。」

化妝：Kidd Sun @kiddsph

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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