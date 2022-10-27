暴瘦復工粉絲擔憂 中居正廣被指患盲腸癌

【明報專訊】現年50歲的日本男星中居正廣，今年7月因急性盲腸炎入院，原本只是小手術，本月初卻兩度缺席主持朝日電視台節目《中居正廣的News大會》，但拒絕透露原因。據日本雜誌《週刊新潮》昨天爆料，聲稱中居罹患盲腸癌，上月秘密入院切除腫瘤，康復進度卻未如理想，令到復工日期一再延遲，早前亮相另一節目時，更被指面容憔悴兼身形暴瘦，健康情况令人擔憂。

《週刊新潮》報道中居正廣罹患盲腸癌後，消息迅即在網絡瘋傳，由於中居所屬事務以「私人事務」為由拒絕回應，而非斷然否認，令到傳聞甚囂塵上。有日本傳媒表示，若非中居及時發現並接受治療，盲腸癌死亡率可達50%。

中居正廣今年7月因急性盲腸炎入院，臨時缺席TBS電視台直播節目《音樂之日2022》。《週刊新潮》引述知情人士透露，中居接受手術期間，醫生發現其體內出現癌細胞病變，經詳細檢查證實患上盲腸癌，9月再度入院，進行癌細胞切除手術，原定休息兩星期，結果病情遠比想像嚴重，遂延長留醫，導致本月初未能如期復工，連續兩個周末暫停主持《中居正廣的News大會》，製作組透過社交媒體留言祝他盡快康復，但未有公布病情，反令粉絲更加擔心。

中居正廣已於本月中復工，有網民發現鏡頭前的他，明顯比入院前消瘦得多，不單面容憔悴，而且氣色亦欠佳，但他仍強顏歡笑，落力做好節目，盡顯專業精神，反而令粉絲更覺心疼。

《週刊新潮》昨日上午率先透過官方網站刊登中居正廣患癌消息，隨即惹起網民強烈不滿，批評出版社未經當事人同意，公開對方病歷，做法極不恰當。雜誌為息眾怒，同日中午刪除「盲腸癌」字句，但仍保留文章。至於今日出版的雜誌會否恢復刊登病名，稍後自有分曉。其實《週刊女性》亦曾爆料指中居受「更年期障礙」困擾，而《女性自身》更指他的酗酒問題嚴重，導致健康日差。不過，有知情人士批評相關報道失實，令人憤怒。

木村出席「信長祭」 吸引近百萬人申請

另一方面，中居正廣的SMAP前隊友木村拓哉主演新片《The Legend & Butterfly》將於明年1月27日開畫，為了宣傳造勢，定於11月6日出席「岐阜信長祭」，屆時他跟拍檔伊藤英明將會穿著古裝戲服，駕着戰馬巡遊，重現織田信長的昔日霸氣。木村現身信長祭消息曝光後，令到這個傳統慶典，變得更加矚目。原本大會僅安排1.5萬個現場欣賞巡遊席位，截至前日為止，已收到96.6萬人申請，超額64倍，反應超乎想像。岐阜市政府將於本月31日公布抽籤結果，無可避免令絕大部分人失望而回。