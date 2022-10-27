Adidas終止合作 《福布斯》：Kanye West 10億富豪不再

Kanye West與Adidas合作推出的Yeezy系列曾被潮人熱捧，隨着Adidas割席，將成絕響。

【明報專訊】美國Hip Hop歌手Kanye West早前在巴黎時裝騷把「黑人的命也是命」口號改為白人，又在社交平台發表仇恨猶太人言論，遭刪除帖文，跟他合作推出Yeezy系列產品的德國運動產品大廠Adidas早前表示會檢視雙方的合作關係。前日Adidas發聲明與Kanye割席，稱其言論「令人難以接受、充滿仇恨且危險」，決定終止與Kanye合作，雙方合作推出及非常成功的Yeezy系列將會停產，同時不再付款給Kanye及其公司。

財經雜誌《福布斯》報道，失去Adidas這後盾，Kanye West被剔除10億富豪榜名單，他的資產估值約4億美元，主要來自房地產、現款、音樂版權，以及在前妻Kim Kardashian成立的塑身衣公司所佔的5%股權。

據美媒報道，下個跟Kanye West劃清界線的可能是其所屬環球唱片。不過據《紐約時報》報道，雙方可能已分道揚鑣。另外，音樂串流平台Spotify行政總裁Daniel Ek批評Kanye的反猶太言論很可怕，但其音樂沒違反Spotify的反仇恨政策，所以歌曲不會下架。