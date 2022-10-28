奪蘇致豪銀幕初吻 郭奕芯：事前向男友Brian備案

【明報專訊】郭奕芯、岑珈其、凌文龍前晚出席電影《猛鬼3寶》首映禮。郭奕芯戲中跟蘇致豪有牀上戲，並奪去對方銀幕初吻，她說：「豪哥首次跟女仔拍親熱戲好怕醜，我飾演女鬼，在對方的肚臍位凌空掃上去，他被我的頭髮撩到好痕，笑到停不了，要NG重拍幾次。」她事前已向男友Brian備案，告知戲中有親熱戲，對方仍答應來捧場，還顧及她感受，「男友說若看戲後不開心，請我不要見怪。他真的好完美，不用再加分了」。

郭奕芯最近拍新劇《打天下2》減肥兼學空手道，跟MIRROR江生（AK）、鍾舒漫及歐錦棠有對手戲。AK被指情緒受困擾，問郭奕芯有否見到異樣？她即時落閘道：「我不回應了，怕大家名字拉在一起，會被他的粉絲鬧。近幾日開工遇不到他，稍後才同場。」

凌文龍岑珈其想組團再赴韓國

凌文龍與岑珈其早前到韓國出席釜山國際電影節，凌文龍憑劇集《IT狗》在「亞洲內容大獎頒獎禮」獲「最佳新星大獎」感開心，還跟韓星宋康昊合照，他說：「宋康昊好友善，合照時主動搭我膊頭。」兩人渴望到韓國發展，岑珈其說：「參加電影節行程緊密，只能抽出一小時去食部隊鍋和燒海鮮，我們有傾再組團去觀光。」

記者：鍾一虹