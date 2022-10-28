演技身形遭狠批感不快 陳瀅否認「戲屎」 不遺餘力演阿寶

【明報專訊】陳瀅於無綫台慶劇《美麗戰場》飾演鍾家寶（阿寶），可說是歷代阿寶備受批評最多一個，不但演技被狠批，身形、造型無一倖免遭評頭品足，她直認因而不開心。經常與男拍檔傳緋聞的陳瀅，難得未有和「初戀男友」張馳豪（Aska）傳戲假情真，但與「老公」方力申緋聞傳足兩年，依然沒完沒了，她承認至今仍覺得方力申相當吸引，但就是燃不起愛火。剛度過33歲生日，願望是想嫁得出，期盼緣分快點到來。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳瀅演的阿寶出身窮等人家，飽滿身形惹觀眾批評不合常理，她稱曾為角色努力減肥，只是被導演兼監製葉念琛一手摧毁減肥大計，「大家都好清楚見慣我是怎樣，不是不想減，導演都認為阿寶年輕時咁窮，不應該咁肥，開拍時已減了5磅。導演有見我瘦了，之前試造型的衫都要改細，但其實是他問題，因為他很為食，經常預備了很多美食給我，更命令式叫我食，畀面都要食一點，我也不禁話他又要我減肥，又要我食，想點？導演會話『得啦，你盡咗力，食啦！』那就唯有食啦」。

負評比緋聞更難頂

對於被諷只有「一號表情」，不時瞪大眼，狠批演技差，陳瀅強調只有幾場戲是這樣，是一個未見過世面的小妹妹自然反應。當知道角色由17歲演到37歲，她已經有擔心，因要演後生過自己實際年齡，的確有點難度，「突然見到我那麼天真，預了觀眾看不慣，見到有很多觀眾話不似，我自問真的有努力過去做」。

陳瀅承認被狠批演技，真的有點不開心，無奈說：「演了8年戲，今次批評得最犀利，聲音特別大聲，問我聽到有沒有不舒服、不開心？話冇就呃你，我成日話好憎傳緋聞，原來聽到畀人話演技有問題，會更加唔舒服，因為我好在意，這是我很鍾意的工作，會好介意有人話我演得不好，不喜歡有人話我不識做戲，話我演戲得一個表情，因為我不是，無可能用一個表情演一套劇。」

初戀劇情跟現實相似

陳瀅稱劇中阿寶經歷姊妹反目，她亦曾試過，與Aska的初戀情節也和現實相似，「初戀男友在溫哥華讀中學時認識，分開原因是我回港當模特兒，感情出了變化，他不想我在香港留太久，不明白娛樂圈的世界是怎樣，產生很多拗撬，最後因相隔太遠而分手」。

陳瀅表示與劇情相似的地方是講兩人想要的根本不一樣，究竟是為愛犧牲一些東西，還是對方要放棄一些東西選擇和她一起。令她與好友姊妹反目，亦關初戀男友事，「被剛到溫哥華認識的女仔好朋友乘虛而入，當時剛巧她與男友分開，而我又和初戀男友出現問題，當然有不開心，不過現在我和這個女仔仍是好朋友，我是個很無記性的人，從不記仇」。

出席「飯局」比拍劇多錢

劇中被初戀男友直斥入娛樂圈貪慕虛榮，陳瀅表示現實中從沒有這樣被質疑過，「大家都知拍劇可以搵幾錢，何來可以貪慕虛榮，很老實講，更加快搵錢的捷徑，就是大家認識的所謂飯局，一套劇拍三四個月只得少少酬金，都不及出席一餐飯局，我當然未試過，雖不介意同人食飯，但不會為錢去食飯」。

過往經常與男拍檔傳緋聞，陳瀅自詡今次好叻好乖，沒有和Aska傳緋聞。至於方力申已是兩年前的緋聞，陳瀅說：「其實之前和很多人傳緋聞，都沒有真的拍過拖，不過當中有覺得是吸引的，但始終沒有擦出愛火發展，好似方力申，我覺得他是一個幾好的男仔，見我被外界狠批，試過睡前以短訊鼓勵我，到現在仍覺得他相當吸引，但就是沒有感覺」。

朋友做媒 縮沙爽約

陳瀅只公開過與何猷亨拍拖，之後拍拖刻意低調，可惜均分手收場，至今仍單身。剛踏入33歲漸趨成熟的她說：「每個女仔都想快點遇到真愛，但又有點矛盾，身邊朋友包括陳嘉寶和馬天佑都試過介紹男仔給我，但我又有點驚，應承了又縮沙推掉約會，又想要又不想行出第一步，我都解釋不到，可能是不夠順其自然，不是我期盼的緣分。」儘管陳瀅稱不介意和同行拍拖，但性格缺乏安全感，若與同行拍拖，會經常質疑對方，並說：「會覺得好煩，所以有啲驚。」

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