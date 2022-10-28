《黑豹2》首輪影評讚精彩動人

有傳萊蒂茨亞韋特將在續集接任「女黑豹」，她在首映禮亦不忘擺出黑豹的招牌手勢。（法新社）

產後復工的Rihanna（左）偕男友A$AP Rocky（右）出席《黑豹2：瓦干達萬歲》首映禮，輕易搶去同片主角的風頭。（法新社）

【明報專訊】Marvel超級英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）將於11月9日在港開畫，美國延至11日上映，前日率先在洛杉磯舉行世界首映禮，現場星光熠熠，氣氛熱鬧。

導演賴恩古拉（Ryan Coogler）與一眾主角包括飾演「黑豹妹」的萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）、變種人「納摩」的泰諾烏爾達（Tenoch Huerta）、鐵甲奇俠接班人「鋼鐵心」的多明妮科恩（Dominique Thorne）等行紫地氈，傳媒焦點卻落在今年5月剛誕下男嬰的樂壇天后Rihanna身上，產後復工為新片獻唱主題曲《Lift Me Up》，這日拖着男友A$AP Rocky亮相，宣傳不忘放閃。

隨着首映禮結束後，首輪影評亦於網上流傳，口碑幾乎一致讚好，有影評人認為《黑豹2》是Marvel史上最佳續集，它向已故男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）作出致敬，為電影帶來動感和感動兼備的精彩時刻；亦有人提到片尾片段「是Marvel歷來最佳彩蛋」，但因電影公司嚴禁劇透，觀眾只好待新片下月開畫，才能一窺全「豹」。