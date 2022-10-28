《換乘戀愛2》素人談情掙11萬

【明報專訊】韓國的戀愛真人騷如雨後春筍，無論是影視串流平台TVing的《換乘戀愛2》、Kakao TV的《Change Days》、SBS的《我是Solo》或有線頻道Channel A的《Heart Signal》等，收視與話題度成正比。Disney+及coupang play最近也推出同類節目《粉紅謊言》及《社內戀愛》，Netflix《單身即地獄》亦計劃開拍第2季。

韓媒昨日報道，最近有網民爆料，《我是Solo》參加者拍攝5至6日，可獲100萬韓圜（約5500港元）酬勞，《換乘戀愛2》演出者每集酬金為100萬韓圜（約5500港元），以第2季合共20集計算，每人可掙2000萬韓圜（約11萬港元）。《Heart Signal》首季演出者徐朱元曾經透露，每位參加者的酬勞不同，他演出首季共獲1500萬韓圜（約8.3萬港元）。

提起《換乘戀愛2》，今日（28日）播出最後一集，參加者再次與前度及新歡進行最後一次約會。節目完結後，下周播出特輯。TVing下月推出全新戀愛真人騷《戀愛捕手：巴里島》，觀察參加者選擇愛情還是「麵包」。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《換乘戀愛2》。