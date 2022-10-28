【開箱】《獵戰》 李政宰鄭雨盛對決 揭破驚天大陰謀

【明報專訊】講述韓國民主運動的電影多不勝數，包括《1987：逆權公民》、《逆權司機》及《逆權大狀》等，最近在港上映的韓片《獵戰》也是以1980年代韓國光州事件，以及韓國與朝鮮之間的冷戰為背景。電影最大賣點是《魷魚遊戲》李政宰首次自編自導自演，請來好友兼《5時恭候的證人》男星鄭雨盛合作，兩大「男神」戲中互相猜疑、對立，加上連場動作戲，可謂文武兼備。

韓國票房理想

今年8月在韓國上映的《獵戰》，不單是李政宰首次自編自導自演作品，也是他跟鄭雨盛相隔23年再度幕前合作，輕易惹起話題。李政宰與鄭雨盛相識多年，一向私交甚篤，被網民戲謔為「清潭洞夫婦」。為了宣傳《獵戰》，李鄭二人放下偶包，演出多個綜藝節目，刺激票房上升，入場人次超過435萬，累收445億韓圜（約2.44億港元）。

《獵戰》以1980年韓國光州民主運動為背景，講述國安部海外組組長朴平浩（李政宰飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛飾）同時收到命令，必須找出隱藏局內、名叫東林的朝鮮間諜。與此同時，東林開始泄露可能危及國家安全的最高機密，兩位國安局組長再被指派互相調查，使二人變成敵對關係。他們逐步揭開真相，揭發朝鮮計劃暗殺韓國總統的驚天大陰謀。

狩獵朝鮮間諜

電影以韓美兩國總統會面，觸發移民到美國的韓國人在華盛頓等地示威，正式揭開序幕。韓國國安部的海外及國內組組長身處當地，美國CIA獲得線報，得悉有人計劃暗殺身在美國的韓國總統，幸好美韓雙方合力阻止，繼而開始懷疑有人竊取國家機密。電影甫開場即解釋美、韓及朝鮮的關係，以及當時政治形勢。美國雖然明白巿民示威，源於韓國總統以武力鎮壓示威者，但美國想要的是秩序，不希望出現政變，才默認韓方行為；朝鮮則希望利用韓國政局不穩，趁機統一南北。

韓國國安部兩大組長朴平浩與金正道，表面上隸屬同一機構，事實卻是各為其主，各懷鬼胎。在美國暗殺事件後，國安部相信局內潛伏朝鮮間諜「東林」。朴平浩與金正道奉命揪出內鬼。從此兩人關係就像戲名一樣，互相「狩獵」，盡快揭穿對方秘密。兩人心腹方珠京（田慧振飾）和張哲成（許成泰飾），亦為上司奔波。金正道為證明朴平浩是間諜，逮捕後者照顧的女大學生趙維靜（高允貞飾）。朴平浩忙於保護趙維靜的同時，亦急於識破金正道謎底。究竟誰是「東林」，先不在此劇透。

群星畀面客串

電影把韓國光州民主運動的歷史事件，與虛構的間諜故事混合一起，道出當時國安部嚴刑拷問疑犯，警方武力鎮壓示威者等情况。李政宰和鄭雨盛的連場動作場面，包括街頭槍戰、飛車及爆破等，滿足觀眾的官能刺激。演技方面，二人毋庸置疑，演出流暢自然，遺憾的是動作場面略嫌太多，削弱文戲部分。

李政宰活用30年演戲經驗，在故事鋪排、鏡頭調動方面皆似模似樣。他受訪時稱：「我嘗試尋找有相同創作理念的編劇和導演但不果，最後決定親自編劇及執導。」結果花上4年時間寫劇本，只為每個角色都令人信服，動機必須迫切，才會作出激烈的行動。

李政宰碌盡「人情卡」，除了好友鄭雨盛主演，還邀請多位實力派演員客串，包括《與神同行》朱智勳、《北寒諜戰》朴誠雄、《緊急迫降》金南佶、《救韓大時代》趙宇鎮、《毒梟聖徒》黃政民、《南山的部長們》李聖旻、《收屍人》劉在明等，雖然戲分不多，但都全力以赴，表現搶鏡。

上映日期：10月20日