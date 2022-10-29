「反骨琪」壓軸回歸留伏線 《美麗戰場》無結局 網民鬧爆爛尾

程裕進（丁子朗飾）誤以為被小美（陳曉華飾）所害，將她刺傷。（視頻截圖）

【明報專訊】葉念琛監製、編劇及導演的無綫台慶劇《美麗戰場》播映以來掀起不少話題，劇中角色下場備受關注。昨晚播出大結局，卻是沒有結局的開放式結局，似為開拍續集鋪路，大批網民鬧爆爛尾。結局中黑化的陳瀅因妒忌害死好姊妹陳曉華，為20億贍養費與另一好姊妹劉佩玥反目。方力申發現女友朱晨麗原來跟父親有親密關係，大受打擊在遊艇失蹤。此時陳瀅憶起往事，突然接到「老公」來電，無厘頭衝出去，卻見到之前殺人潛逃的妹妹「反骨琪」蔣家旻出現，跟她講「家姐好耐無見」，就這樣劇終，令人摸不着頭腦。

葉念琛拍定兩個結局版本

《美麗戰場》近尾聲時，有關結局有不同猜測，有指兩大奸角反骨琪（蔣家旻飾）及程裕進（丁子朗飾），會在結局中重返報仇。前晚劇情講陳瀅飾演的鍾家寶被老公龐振宇（方力申飾）單方面提出離婚，她要求20億贍養費，並借助好友李靜兒（劉佩玥飾）之手製造被家暴新聞，成功獲取贍養費，但要擺靜兒上枱斥是假新聞，令姊妹反目。

同晚方力申與陳瀅在社交網開直播，爆葉念琛這星期才上呈結局最終版本，指大結局劇情隨時有變數，小方說：「葉導以前都試過拍定兩個版本，然後再諗吓揀邊個。」

小美被殺 家寶靜兒火爆互摑

昨晚結局中，家寶以1000萬支票給靜兒補償，被靜兒怒斥以為得到所有，其實是失去所有。徐富貴（林盛斌飾）為免靜兒要坐監，求龐國棟（姜大衛飾）手下留情，被獅子開大口放棄投政府地皮交換。已黑化的家寶目睹舊愛區家明（張馳豪飾）與林小美（陳曉華飾）有說有笑行街，妒火中燒，跟程裕進聲稱當日是小美叫人斬他的手，令程裕進刺傷小美，最終小美搶救不治。靜兒在醫院揭發家寶害死小美，姊妹再度火爆爭拗互摑。

至於振宇突然向家寶道歉，原來他發現唐昕（朱晨麗飾）與父親龐國棟有親密關係，之後在遊艇飲酒後失蹤。家寶在電視台準備出場收到「老公」來電，衝出去時，見到「反骨琪」扮靚靚出現，奸笑對她說：「家姐，好耐無見，你咁急去邊？」就這樣結局。

網民不明反骨琪可以返港

大批網民看完後滿頭問號，留言稱：「我睇咗啲咩？咁就結局？又爛尾？」有猜測是否想拍續集或電影版？有指很多反駁位，「反骨琪」被通緝都可以返港？陳瀅點解收到電話唔聽要衝出去？又指朱晨麗勾引姜大衛重口味。

朱晨麗霸氣演出獲洗版大讚

朱晨麗在前晚一集霸氣演出搶盡鏡頭，她飾演的唐昕為獲取龐振宇歡心，先後向對方妹妹龐子珊（何依婷飾）及太太鍾家寶發功，又主動咀振宇及發生關係，成功破壞家寶婚姻。朱晨麗在這3場戲中，以恐嚇子珊一幕最精彩，演繹時展現柔中帶剛的霸氣，獲網民洗版式讚好：「朱朱氣場贏晒」、「Morning朱演技技術式擊倒」、「朱朱最佳女主角」。

熟讀對白 不想NG打斷氣氛

對於演出獲激讚，朱晨麗表示很難忘與依婷對戲那幕，形容過程似「打太極」，不算嗌交，是要說服人，說話柔得來要有骨，令人聽落覺得這女人暗地裏好狠，要夠霸氣。她透露拍攝該幕前約10小時才收到劇本，加上場口於飯後拍攝，她吃飯時一直努力排練劇本，想點樣令每個字溫柔得來好有力。因為對白好長，不想NG打斷氣氛，她都有少少佩服自己記得對白。她拍完該場戲後如釋重負，見到「字海對白」時壓力很大，要研究、思考及練習好多次，注意咬字有無讀歪等。

娛樂組