羅家英沙膽笑太太笨 汪明荃不滿家用無加過

【明報專訊】羅家英（家英哥）與太太汪明荃（阿姐）夫妻檔拍攝銀行廣告，阿姐扮演理財精明的多功能老婆，家英哥則表情豐富繼續搞搞震，還套用他在電影的對白「真係難以置信呀」，兩人一唱一和非常搞笑。

首次夫妻檔拍廣告

昨日家英哥與阿姐穿情侶裝出席記者會，家英哥表示向來工作和財政獨立，甚少過問或干涉太太的工作，加上此工作由不同人士接洽，又簽了保密協議，事前不知跟誰合作，到臨拍攝才知。阿姐表示今次是夫妻多年來首次正式一齊拍廣告，要配合他們形象才肯接拍。

阿姐表示平日習慣親到銀行處理財務，絕不會交予丈夫代處理，今次的酬勞亦是分開收，夫婦堅持財政獨立，連去外地旅行，也是各自支付機票、酒店及食宿等費用。阿姐趁機撒嬌投訴丈夫掙外快多，但家用從未加過，「我不知道他酬勞有幾多，因合約保密，連他身家數字有幾多也不知，只見他拍片講幾句說話就有錢收，經常密密執。不過結婚前後，他都給我同一數目的家用，多年沒加過，當然有少許不滿意啦！」家英哥笑稱在太太面前最好扮窮，多年來一直有象徵式給家用，又稱早已識用網上理財，但不會教太太用，還沙膽取笑她為人很笨，怕教她時會變成鬧交收場，為維護夫妻感情，所以可免則免。

記者：林蘊兒