COLLAR經理人戴穎尊重So Ching決定 Winka：願意等待 Marf：守護是勇氣

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會墜屏嚴重事故至今3個月，被擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療，康復之路漫長。阿Mo女友是女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），事發後一直停工，到醫院照顧及陪伴阿Mo，未有參與COLLAR的活動，一度惹退團揣測。COLLAR經理人戴穎昨午首度在社交網發文交代COLLAR與So Ching的情况，稱團隊及7名成員會等待與守護So Ching，做她的安全網。她指無論世界如何變樣，都不會給So Ching壓力，尊重她每一個決定。

在MIRROR演唱會意外後，同公司的COLLAR曾於8月初復工到電台宣傳，當時So Ching未有現身，一直停工，專心照顧阿Mo，不時在社交網透露心情。COLLAR下月會以代言人身分出席活動，但宣傳海報上仍未見So Ching，因此再有So Ching退團猜測。

COLLAR下月復工 戴穎首發文

COLLAR經理人戴穎昨日首度在社交網就事件發文，她上載視頻，見8名COLLAR成員拍攝時做拗腰動作。她先寫道︰「知道大家一直很關心COLLAR，整個團隊和7名成員，一直都在默默等待與守護我們的So Ching，同時各人亦在整理沉澱思緒。兩個多月來與So Ching的溝通，感受到她承受着外人沒法想像的壓力與巨變。為了Mo，她堅強了很多。這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的，就是成為她的安全網。」

戴穎表示COLLAR其他成員也成長不少，在很多工作上的安排都不讓同事們操心。不過她知道其實每人內心都有一個缺口，「有時深夜收到其他成員問『So Ching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢』，『我買咗啲嘢畀So Ching，可唔可以畀佢』，『如果So Ching見到會好鍾意，你話係咪』，很深刻地記得有次與7名成員開會，有人第一句就說『好掛住我哋8個人一齊做嘢、一齊跳舞、一齊好嘈』，一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺。這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家，謝謝她們的愛與堅強，反過來撐起了整個團隊」。

「一切會以阿Mo健康為先」

戴穎提到「無論世界如何變樣」，未知是否回應So Ching之前曾發文「世界變了樣？」戴穎稱：「無論世界如何改變，我們都不會給予So Ching任何壓力，尊重她每一個決定，一切亦會以阿Mo的健康為先。COLLAR永遠在守候着，直至她成為自在的自己。這是我們團隊和7名成員的共識。請大家跟我一起陪伴COLLAR成長，我會用盡全力去保護她們，有些言語傷害，不該讓她們來承受。只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」

Candy：期待全部人上陣一日

COLLAR多名成員在社交網轉發戴穎帖文，並表達感受。陳泳伽（Winka）寫道：「唔擅長等待嘅我會願意等待，想送一段歌詞畀我哋彼此。」之後貼上陳奕迅《陪你度過漫長歲月》歌詞，其中一段「未來多漫長再漫長 還有期待陪伴你 一直到故事給說完」。邱彥筒（Marf）表示多謝在等待中的你們，等待是一種信任，守護是一種勇氣，不去想回報的付出是一種善良。王家晴（Candy）指COALLAR不止8人，背後有團隊互相支持，期待全部人上陣一日。

娛樂組