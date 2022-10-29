宋仲基金泰梨驚傳巴黎約會 曾合演《勝利號》 私下互動頻繁

宋仲基新劇《財閥家的小兒子》公開最新預告片，披露他在海外遇害的經過。

宋仲基一直關注金泰梨，毫不避嫌地收看女方的短片，更把過程上載到社交媒體。

【明報專訊】韓劇《太陽的後裔》主角宋仲基與宋慧喬已於2019年離婚，二人回復單身，一直專心工作。韓媒昨日報道，有網民聲稱上月在巴黎目擊宋仲基與《勝利號》舊拍檔金泰梨約會，緋聞因此曝光，事實上，他倆宣傳《勝》片期間，已因表現親暱而傳出「基金戀」，但今次巴黎之旅並無照片作證，可信程度存疑。

文：蘇珮欣

韓國傳媒《體育京鄉》昨日報道，最近網上討論區流傳，上月有網民聲稱目擊宋仲基與金泰梨在法國巴黎約會，估計二人秘密拍拖，可是「無圖無真相」，令人難以信服。雖然金泰梨上月的確曾赴巴黎出席時裝周活動，可是宋仲基從未公布有法國行程，難以證實傳聞真偽。

「基金戀」有迹可尋

宋仲基與金泰梨曾合演Netflix科幻片《勝利號》，前年宣傳電影時，二人展現獨特默契，一度惹來粉絲猜測，他們是否拍拖；亦有網民指出，宋仲基與金泰梨不時擊拳示好，有關舉動正好與他跟宋慧喬宣傳《太陽的後裔》期間相似。去年10月，宋仲基出席釜山電影節的《勝利號》座談會，公然表示掛念當日缺席的金泰梨。

另一方面，宋仲基亦曾透過社交媒體Instagram（IG）上載他拿着手機，收看金泰梨短片的模樣，足以證明二人關係非淺。金泰梨也曾多次公開稱讚宋仲基，指對方讓她感到舒服及安心，又指對方雖是前輩，相處卻像好友。

現年37歲的宋仲基，入行以來屢傳緋聞，對象全是幕前拍檔，例如《Running Man》的宋智孝、《成均館緋聞》徐孝琳，以及《善良的男人》文彩元等，最後更迎娶《太陽的後裔》宋慧喬，可惜離婚收場。相反地，32歲的金泰梨入行6年鮮有緋聞，只有報道指她是男團防彈少年團的忠實粉絲。

新劇預告死而復生

提起宋仲基，他主演有線頻道JTBC新劇《財閥家的小兒子》定於11月18日首播，香港觀眾可在「黃Viu」煲劇平台收看。《財》劇昨日公開最新預告片，宋仲基首先自我介紹：「我是順洋集團的未來資產管理組組長尹炫優。」隨後他接到上司指示，負責尋回集團流到海外的資金，卻無辜遭人殺害，臨死前得悉殺害他的主謀，正是順洋集團的自己人。接着鏡頭一轉，尹炫優睜開雙眼，發現自己變成順洋集團家族的幺兒陳導俊，長大後的他看着全家福，心中思索：「殺死我的人就在其中。」

至於金泰梨將主演《屍殺朝鮮》金恩熙編劇的SBS電視台新劇《惡鬼》，飾演一名被鬼纏身、準備應考公務員的女生具善英。劇集預計明年上半年播出。