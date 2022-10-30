偷襲曾志偉玩出火 林敏驄唔稀罕視帝

【明報專訊】林敏驄、江美儀、王敏奕及洪永城等前晚錄影無綫節目《開心無敵獎門人》，王敏奕身為「獎門人」曾志偉新抱，同組的《法證先鋒V》演員表示無懼有林敏驄坐鎮的《下流上車族》團隊。林敏驄相隔不久又上該節目，依舊與老友曾志偉火花不絕，兩人繼續互窒，曾志偉更不時出手，林敏驄一度被掌摑到眼鏡飛脫，玩遊戲時還以顏色，用氣笛在曾志偉耳邊「偷襲」，卻玩出真火，令曾志偉感不適，不斷按耳兼黑面，林敏驄知玩大咗，連忙上前𧨾番老友。

《下流》贏收視 要接收《獎門人》

林敏驄受訪時笑稱曾志偉記憶有問題，明明上完節目又要他上多次，還拿出收視成績笑道：「我代表執達吏來接收《獎門人》，他們收視不及《下流上車族》，叫他好好返去做回總經理。」林敏驄自詡劇集好評如潮並不出奇，因個個都想看他的演技，「當我決定用演技來對付江美儀和鮑姐（鮑起靜）之後，全部人都雞犬升天，無端端整個林景程出嚟，大女芊芊（郭柏妍）同阿媽鬧交都睇到我喊」。

對於被網民推舉做視帝，林敏驄說：「我唔稀罕呢啲，畀我就袋咗先，唔畀我就自己『淘』一個返嚟。」又一本正經指不是他的功勞，而是套劇好似有生命般，感染到個個都做得好，「本來可以話全靠我做得咁好，但這一刻我想講，能夠參與這套劇是我的榮幸」。可會推舉江美儀做視后？他笑說：「搵日啦！」江美儀亦認同自己沒理由贏鮑姐。

王敏奕憶9年前上節目見家長

王敏奕表示相隔9年才有機會上這節目，記得上次十分緊張。是否因「獎門人」已成為她的老爺而不緊張？她說：「上次是初出道，加上有見家長的感覺，因當時不是見過好多次，今次可以做好自己的角色，但我好易發台瘟，已練習了所有遊戲，希望不會拖累隊友。」洪永城表示《法證先鋒V》已率先在內地播，香港在下月中播。是否取代被抽起的《新四十二章》成為台慶劇？他表示不清楚，只知要為劇集做宣傳。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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