名模Gisele離婚 結束13年夫妻關係

【明報專訊】《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）舊愛、現年42歲的巴西名模Gisele Bundchen，前日與45歲美式足球傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）分別發表離婚聲明，結束長達13年夫妻關係。二人在聲明中指出，分手是艱難和痛苦的決定，但他倆經過深思熟慮，在和平氣氛下達成共識，「一切將以子女的最大利益為依歸」。

二人宣布離婚前數小時，多家英美傳媒已率先報道，例如《人物》雜誌引述法庭文件指離婚原因是「無可挽回的分歧」，又稱入稟離婚前3日，二人終於談妥條件，包括平分子女撫養權，以及絕不向法院披露雙方的財政狀况等。

Gisele與布拉迪於2009年結婚，現育有12歲兒子Benjamin及9歲女兒Vivian，加上布拉迪跟前度所生的15歲長子Jack，一家五口生活貌似幸福美滿，Gisele經常透過社交媒體上載家庭合照，直至近年屢傳婚姻不穩，曾被譽為史上最偉大NFL球員的布拉迪，今年8月突然離開季前訓練營「處理私事」，當時已傳婚變，但遭二人否認，結果紙包不住火，前日終入稟離婚。