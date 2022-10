【明報專訊】《逃出魔幻紀:霸氣升呢》狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演改編自DC漫畫的新片《黑亞當》,上周五(28日)映期踏入第2周,單日收750萬美元,蟬聯票房冠軍,累收9093萬美元,破億元大關在望。據美媒報道,《黑亞當》票房比首周下滑超過六成,高於預期。與《黑亞當》同日開畫的《幸福入場券》,穩守亞軍位置,截至上周五,累收2686萬美元,票房下滑幅度,亦比《黑亞當》少近半。

上周五美國有兩齣新片開畫,當中又以恐怖片《Prey for the Devil》成績最好,單日收280萬美元,位列第3。另一新片則是英國樂隊Coldplay的南美洲演唱會直播《Coldplay: Music of the Spheres: Live Broadcast from Buenos Aires》,收67.3萬美元排第8位。