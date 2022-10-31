草蜢未夠喉 心急開Part 2 蔡一傑淚崩自爆騷前失聲入院打針

蔡一傑貼出在醫院打針照片，感謝醫護的幫忙與愛惜。（網上圖片）

【明報專訊】一連4場紅館《RE：GRASSHOPPER CONCERT草蜢演唱會2022》前晚圓滿結束， 草蜢勁歌熱舞跳足全場，氣氛熾熱。蔡一傑安歌時自爆前日開騷前突然失聲，一度擔心唱不到歌，演出前兩小時到醫院打針，幸之後逐漸開聲，未被察覺聲帶有問題。他唱《我們》時感觸激動爆喊，完騷心情仍未平復。草蜢表示只開4場騷未夠喉，計劃明年開Part 2。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

草蜢前晚尾場演唱會，吸引圈中好友伍詠薇、關心妍、林海峰、葛民輝、谷德昭、林德信、阮小儀、曾志偉與鮑起靜等捧場。蔡一傑（傑仔）、蔡一智（阿智）及蘇志威出場即連串勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。相隔5年踏重踏紅館開騷，他們希望用音樂治癒樂迷。

感謝師父梅艷芳

傑仔感性稱今年是草蜢成軍37年，「有人不想我們講幾多年，覺得好老。但點解不可以講，這是我們的經歷，由10幾歲開始唱歌至今，將青春都奉獻給你們（觀眾），我以草蜢為傲，起碼將來不再唱歌，曾有隊組合叫草蜢，沒有你們就不會有草蜢」。

草蜢不忘感謝梅艷芳，表示將演唱會獻給已故恩師。傑仔說：「每次表演都要多謝一個人，梅艷芳小姐，知她有來到。我們不是忘本的人，出道時遇上這天王巨星，她是我們的家人，每次開演唱會都送給她，所以一定要做得好，不想失禮師父。」

傑仔好驚失場

安歌期間，傑仔自爆開騷前失聲入醫院打針，不停說很驚。他哽咽低泣說：「今（前）晚6點幾我失聲，真的好驚，驚唱不到，好緊張，打電話給醫生，即刻入醫院打針，然後趕回來見你們，我一定要唱到為止。之後開番聲，多謝醫生，多謝大家給我力量，一直支持草蜢。」傑仔非常激動，唱《我們》時爆喊，完騷回後台心情仍未平復。

Zisac復元進度良好

草蜢騷後受訪，表示4場演唱會未夠喉，希望盡快開Part 2，但最快要明年。說到MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故後，他們是首個演唱會有升降台裝置，是否花很多時間確保安全？阿智表示可以這樣說，「花多五六日時間綵排和檢查機器，所以只做到4場。團隊有太多人，綵排期間，大家好小心保護自己」。

談到請來在MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員羅德智（Zisac）排舞，是否有意助對方克服創傷？阿智否認：「一早已找了Zisac，他復元得幾好，原本他會跳舞，但因未完全康復，所以只編排一部分舞蹈。Zisac創傷克服得好好，希望快點康復，可以有更多機會合作」。

趕開騷 打針未畀錢

傑仔談到突然失聲，他說：「前3晚演唱會都無事，聲音非常靚，但今（前）早起牀以為未開聲，中午如常綵排，到下午5時發覺不對勁，6時把聲開不到，於是急聯絡醫生，即刻到醫院打針，都未埋單，護士叫我加油，做完演唱會才來付款，醫生和護士好惜我，好感動。我好驚失場唱不到，好大壓力，回到紅館一直不說話，飲暖水，到8時才慢慢開到聲，進入狀態，所以尾聲終於忍不住流眼淚。」身旁的阿智和蘇志威表示不曾擔心，對傑仔充滿信心。

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