張天賦抱病演出怯住上台 洪嘉豪擺烏龍落台惹混亂

【明報專訊】張天賦（MC）、洪嘉豪、Dear Jane前晚出席音樂祭《UN1TED FEST 2022》，MC在台上自爆身體不適，着大家要勤洗手及戴口罩。受訪時他稱頭痛及喉嚨痛，應該是感冒，上台前做了兩次快速檢測沒有「中招」。MC說：「上台前都好怯，第一次那麼不舒服上台唱歌，擔心表現，幸好都是掌握之內，控制到。」

一名中學生翻唱MC作品《記憶棉》唱到跪地，片段在網上瘋傳，MC主動留言鼓勵，還發放一段年少時自拍投入唱周杰倫《雙截棍》片段，並說：「要笑就笑我。」他表示很佩服對方唱得那麼有感情，回想自己當年也不夠膽將感情完全投放出來，「不想他因一些網上評論從此不敢唱歌，失去信心。做什麼都好，一定有個開頭，開頭一定未必是最好，畀啲時間繼續努力，希望可以鼓勵這名朋友」。

洪嘉豪行錯路 跟觀眾道歉

洪嘉豪唱《還原淚》時，落台打算親近粉絲，卻引起混亂，隨即折返台上，並說：「唔好意思，製造了短暫混亂。」受訪時，港嘉豪稱因溝通上發生誤會行錯路，才立即走回台上，「一來大家好近，二來我怕控制不到，所以真的不好意思」。

剛度過31歲生日的洪嘉豪透露正日拍攝電影《超神經械劫案》，在工作中度過，張敬軒、王菀之及劇組預備了蛋糕為他慶祝，並笑說：「被魏浚笙出賣貼瞓覺『黑圖』也沒所謂，因不夠休息常在片場瞓覺，當然沒有嬲，這個年代興互放『黑圖』。」談到下月演唱會可會邀好兄弟MC當嘉賓？洪嘉豪說：「講了不會，我見他見到悶，觀眾都悶，請不同的人，有機會我們遲些再合作。」

Tim自爆唱新歌甩嘴

Dear Jane首次獻唱新歌《到底發生過什麼事》，主音黃天翱 （Tim）每次上台唱新歌都十分緊張，自爆甩了兩句歌詞，即時創作帶過。他表示曾為鄧麗欣（Stephy）和傅穎的合唱歌《親朋勿友》任MV男主角，相隔20年再與Stephy合作，邀對方任MV女主角，覺得大家都keep得幾好。問為何不親自當MV男主角？他說：「那時個樣不同現在個樣嘛，我驚Stephy拍不到，成件事變了搞gag，還是讓專業演員來演。」

記者：林祖傑