不清楚上一代恩怨 林鈺洧懶理父母隔空罵戰

【明報專訊】港姐冠軍林鈺洧與陳自瑤昨日到荃灣出席《愛心曲奇暖萬家》揭幕禮。林鈺洧母親早前爆前夫林俊賢答應共同撫養當年8歲女兒後失蹤，又默認遭家暴，林俊賢發文解釋當年財困及被指家暴只是「還手」，林鈺洧表姑姐Naomi（馮鎵瀠）亦暗指林母講大話。對於父母隔空罵戰，林鈺洧說：「無唔開心，有都好小。」並稱不清楚上一代的事，不知發生什麼事，當時年紀小，沒聽過他們談論撫養問題，亦不關她的事，現在專注自己生活及事業，「覺得他們有小小好似小朋友，一向沒聯絡，只靠我做中間人」。

不覺母親曾遭家暴

談到信不信母親曾遭家暴？林鈺洧說：「我不知道，睇落唔似，媽媽冇講過，不想知。母親很少看中文新聞，應該唔知被人話講大話，我亦唔會同佢講。」可會因報道破壞父親在她心中形象？她笑道：「佢都冇形象。」談及表姑姐Naomi，林鈺洧稱跟對方很疏遠，很少見面和沒有聯絡。至於成長環境會否令她對婚姻恐懼？林鈺洧表示不會，亦不抗拒跟圈中人發展。

陳自瑤曾想做社工

陳自瑤透露常帶女兒參與慈善活動，她其中一個人生規劃是多做慈善，求學時想過讀社工，入行前亦想在慈善機構工作，女兒似她喜歡幫助別人。陳自瑤稱從小灌輸女兒行善，大讚囡囡好慷慨，捐錢做善事好疏爽。是否希望女兒圓她心願讀社工？她說：「不會將自己想法放在小朋友身上，不想逼她做不想做的事，最緊要活出自己，做真正想做的事，自由發揮。」並稱女兒有跳舞天分，如果將來對方想入行，不會阻止。

記者：林祖傑