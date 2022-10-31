Jeremy低調捧場 應智越自評處男騷僅及格

【明報專訊】應智越（細貓）參加ViuTV《全民造星》後加入樂壇，前晚假麥花臣場館舉行處男騷《Mr. Little Cat CONCERT 2022》，好友兼MIRROR成員李駿傑（Jeremy）低調捧場，開騷前從後台步出，大方任影，但未有接受訪問。

細貓以《約你跳舞》及《Megahit》又唱又跳為個唱揭序幕，之後自彈自唱《她說》，以及唱出親自作曲填詞的《努力的孩子》。他說：「我知追夢的路好艱辛、好遙遠，想特別送給我和《造星》一班朋友。」

跪低唱《記憶棉》

嘉賓梁釗峰出場合唱《留下來的人》，細貓透露二人因愛好健身而投緣，稱呼對方為「釗峰哥哥」，「之前因疫情很多事好抑壓，每當我遇到難題，會找釗峰傾訴和詢問意見，他不時關心和安慰我」。

釗峰稱欣賞細貓做事堅持，讚他是努力的人。細貓唱張天賦的《記憶棉》時，模仿最近熱爆的中學生跪低唱歌台風，並笑言：「今時今日做歌手，沒理由不及中學生，當然要唱到跪低。」細貓尾聲時唱至眼濕濕，感激家人支持追夢，特別是坐在台下的母親。

呂爵安短信打氣

細貓完騷表示開心好友Jeremy捧場，原本邀請了呂爵安，但對方有事，有收到打氣信息。他自評表現得50分及格，「狀態和聲線未夠好，因拍緊電影《拼命三郎》，不夠休息和欠排練時間，首次拍戲壓力大，與林家熙及鄭浩南有很多對手戲」。

最近工作增多的細貓，透露母親擔心他太辛苦感心痛，所以提起家人的支持，忍不住哽咽眼濕濕。他稱努力健身後，暫時操到6嚿腹肌，自覺身形未達標，不夠信心，留待下次再開騷才展示成果。

記者：林蘊兒