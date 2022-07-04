唐詩詠讚ANSONBEAN可愛 相差20年抗拒感情戲 謝安琪鄧月平新片演母女似姊妹

謝安琪（右）雖是兩子女之母，但坦言首次在戲中有個像鄧月平（左）般年紀的女兒。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】45歲謝安琪與41歲唐詩詠分別是樂壇天后及視后，一起進軍電影圈，參演黑色喜劇《臥底的退隱生活》，片中謝安琪飾演鄧月平媽媽，真實年齡相差21年，謝安琪雖然育有一子一女，但坦言未想過有這麼大個女，不過以年齡計都生得出，她保養得宜，合照時似姊妹多過母女。唐詩詠首次跟21歲小鮮肉陳毅燊（ANSONBEAN）合作，配搭新鮮，外形上不似相差20年，她讚對方得意可愛及有想法，但唐詩詠抗拒有感情線，稱年紀差距較大，不想太刻意。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

謝安琪、鄧月平、唐詩詠、ANSONBEAN、鄭丹瑞等主演新片《臥底的退隱生活》，由伍健雄監製及《殺出個黃昏》高子彬執導，昨日在油麻地街市舉行開鏡拜神儀式。謝安琪與鄧月平首次合演母女，現實中謝安琪育有一對子女分別15歲和5歲，不過拍戲還是第一次有女兒這麽大，之前從未想過。

「阿媽」保養得宜「阿女」有壓力

今年45歲的謝安琪與鄧月平雖然相差21年，但合照時獲讚似姊妹多過似母女，證明保養得宜，兩人亦沒有代溝。鄧月平忍不住讚賞對方，「試妝時第一次見，她塊面好細，外表又很年輕，所以我有好大壓力，盡量不敢直望她」。謝安琪表示戲中事事照顧這女兒，戲外則相反，大讚鄧月平友善，很易結交朋友，拍戲期間常提供零食，又向眾人送贈養生小藥包，非常懂得照顧別人而且好有愛。

謝安琪透露片中飾演身手了得的退隱警察，要應付不少動作場面。同樣「打得」的鄧月平，新片開拍前已狂操身形勤練動作，靠運動、搣脂和清淡飲食，火速激減6公斤（約13磅），現時保持體重42公斤。

唐詩詠要應付極多打戲

唐詩詠與ANSONBEAN亦是新鮮配搭，兩人外形上完全不似相差20年。首次跟小鮮肉合作，問是否想加感情線？兩人都說不好，唐詩詠笑言不要求加感情線，「演姊弟戀我都可以，現今也不是特別事，不過不需要刻意。圍讀時發覺ANSONBEAN有好多想法，希望大家可以撞出火花。他眼細細好得意可愛，我不覺得他似韓星，反而有自己個性」。

ANSONBEAN透露因扮演見習神父角色，故沒有動作場面，反渴望導演能加動作戲讓他一展身手，又希望藉機向視后唐詩詠問演戲意見，指導他設計角色心得。唐詩詠則要應付極多打戲又要學空手道，慶幸之前拍了幾套無綫動作劇，練得不錯身手，至少手腳協調。

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