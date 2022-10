走訪離鄉別井移英港人 簡淑兒憶居美父母爆喊

next

【明報專訊】簡淑兒(Jessica)2012年參加香港小姐後加入無綫,10年令她獲得人生不少難忘及寶貴經驗;今年決定離巢轉換環境迎接新挑戰,首個重要任務是出走英國,訪問移居當地的香港人。第一次獨挑大樑為HOY TV主持《離鄉別井的故事》,Jessica自覺壓力大,因節目題材較真實貼地,有別於以往主持旅遊或吃喝玩樂的主題。她希望透過訪問,嘗試從幾名不同背景的港人,以他們的觀點角度出發,了解在居英前後的想法及所面對的問題。

Jessica隨拍攝隊走訪英國不同城市,勾起13年前一人逗留倫敦3個月做交流生的孤單日子,表示當年沒有朋友,又沒有親人在身邊,住學校宿舍最難忘是「無啖好食」,常叫外賣,吃了人生最難食的乾炒牛河。不過此行令她發覺英國有很大轉變。Jessica舉例,「以前唐人街佔一兩條街,現時聚居的亞洲人愈來愈多,已變成小社區。因為不少港人廚師移民英國,當地開了很多港式口味的餐廳,將香港飲食文化帶到英國,我們拍攝時大多數都是食唐餐」。

不捨與家人分隔異地

節目播出後引起觀眾關注和迴響,Jessica稱拍節目抱着一個初心,「我大學修讀心理學,好記得有一句說話『to understand as not to justify』,就是想讓觀眾知道,時下年輕新一代出走的原因。不一定要得到大家認同,但至少要理解。其實批評別人的處事和決定好容易,要了解才最難。在節目中,最大體會是見到他們選擇離鄉別井,除放低工作、身分、面子問題,重新適應新生活會遇到困難外,最不捨得是與家人分開,一講起親情必定最難過。我都想起在美國的父母,見他們講到喊,我也忍不住流淚。拍完節目,最大感受是凡事不需要看得太執著,不用太介意別人批評和目光,最緊要尊重每個人的選擇」。曾選美、唱歌、組女團、拍劇及拍電影,Jessica開心以往有多方面嘗試,離開無綫只期望沒有太多掣肘,有更大空間發展。

跟麥大力感情穩定 隨時閃婚

Jessica拍攝前沒刻意參考類似節目如《嫁到這世界邊端》,亦不擔心跟其他主持比較,但直認好欣賞方東昇主持的資訊節目《世界零距離》、《尋人記》,認為他在幽默中帶出信息,做主持很成功到位,值得學習。Jessica與機師男友麥大力拍拖逾一年,感情穩定,雙方最夾之處是生活態度相似和有共同興趣,同樣喜歡運動和健身。雖然二人沒有認真傾過結婚大計,但33歲的Jessica預告隨時當人妻,「突然想結婚也不出奇,我們都喜歡順其自然,不抗拒也不強求,努力事業,也可以兼顧家庭」。

