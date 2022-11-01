嫌老婆演潑辣旦不夠惡 羅家英教汪明荃用藤條打男人

【明報專訊】羅家英（家英哥）、汪明荃（阿姐）創立的福陞粵劇團12月中假西九戲曲中心舉行7場演出，其中數場屬慈善專場。

阿姐欽點小鮮肉做對手

家英哥與阿姐昨日在記者會上大耍花槍，前者自嘲被阿姐嫌老，所以只在劇目《修羅殿》合作，另外兩齣《福星高照喜迎春》與《洛神》，阿姐欽點兩名憑內地專才計劃來港的「小鮮肉」梁兆明與李秋元做對手。阿姐插口道：「羅生（家英哥）都同意。」家英哥反問：「你又同不同意我跟其他花旦合作？」阿姐回敬：「你都做過啦！」

阿姐解釋擔任八和會館主席後，着手培訓新人，但台上合作較少，希望藉今次演出跟後輩交流。她隨即向家英哥施展冧功，大讚對方編監導演的《修》劇去年公演好吸引，所以今年再度演出便要求合作，她說：「這個劇對我來講好新，我都好緊張，現已開始操曲。」家英哥稱《福星高照喜迎春》是父親羅家權的戲寶，他曾演出該劇，認為劇中的潑辣旦要夠惡，效果會更好，「我提議阿姐今次演潑辣旦要惡一點，可以用藤條打男人，但她說怕太惡破壞形象喎」。阿姐否認曾這樣說，但演出上有自己一套，「不可太過分，始終是戲劇」。

家英哥曾激到阿姐發惡

問家英哥可有激到阿姐發惡？阿姐說：「有，都有嬲，但他無感覺，我都費事勞氣。」家英哥表示之前跟新晉花旦合作，覺得水準未夠，「她們節奏不夠，跟陳好逑、任冰兒不同層次，要多學多做儲經驗」。可覺得跟阿姐合作最合拍？阿姐搶答：「我做得好差！」家英哥續說：「未必，有些都做得幾好，一套套啦，但演《福》劇不夠惡，可以放一點。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳