張敬軒拍戲捱到爆瘡 讚魏浚笙不怕蝕底又乖

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日到銅鑼灣出席活動，透露最近忙為電影《超神經械劫案》開工，休息不足捱到爆瘡，他說：「面色是差少少，原來唱歌舒服好多，以前想做影帝，現在覺得有個美夢就算。」軒仔透露戲中跟魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪合作得很開心，學到好多新嘢，「尤其跟Jeffrey一起工作，很難不欣賞這塊小鮮肉，他不怕蝕底又乖，保持到純真」。他笑說不能太快擺自己在「老海鮮」行列，故即使已獲安排替身，都堅持親身上陣，很多動作場面，他與王菀之都親自演出，他說：「我未見過王菀之有動作演出，導演就為我們加多些動作戲，所以拍攝時間又長了，一定超資。」

無緣參與籃球賽感可惜

商台主辦《903 AllStar籃球賽》因MIRROR停工延期，最近鏡仔復工，籃球賽亦定於11月11日舉行，但被指漠視其他歌手檔期，惹部分唱片公司不滿，原擔任隊長的軒仔亦因檔期問題要退出，改由古巨基頂上。軒仔說：「我都覺得好可惜，但電影是公司投資，我必須負責任，不單止籃球賽，其他工作都因加戲告吹，睇到有少少聲音，但我不是這樣睇，其實一個樂壇活動，大家應理解遷就，對於我們來講都是當玩，玩就要等齊人，以及等到大家時間方便，咪玩得開心啲囉！就如一班人約食飯，唔得咪下次再約過。我跟主辦單位有傾過，他們也特登搵古巨基出山，我都好期待，以他的江湖地位，一定可帶領明星隊。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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