何沛珈李芷晴相約擦蟹 陳懿德詐型被忽視

【明報專訊】無綫節目《香港小姐再競選》3強何沛珈、李芷晴及陳懿德昨日於電視城會晤傳媒。她們透露台慶當晚會有小型比賽選出冠亞季，暫時未知有什麼環節及是否要穿泳衣；3人不敢怠慢，會繼續努力保持身形。

李芷晴自爆節目結束後已放縱慶祝和狂擦大閘蟹，肥了少少，要努力減磅。何沛珈認為不要只着重磅數，最緊要均衡飲食再配合適量運動，並透露正相約李芷晴一起食大閘蟹。陳懿德聞言即詐型說：「為何不約我？我都很喜歡吃大閘蟹。」李芷晴笑言：「你們兩個爭吧，我漁人得利。」對於被兩「東張女神」夾擊，李芷晴稱「未驚過」。何沛珈自覺是「雙重身分」，除主持《東張西望》外，也跟李芷晴一樣有參演《愛．回家之開心速遞》。

大獲好評 受寵若驚

3人均以輕鬆心情面對比賽，何沛珈直認節目出街後，收到很多正面迴響，覺時很開心和賺了，很感謝這個節目，令她發現原來公司給她們的訓練是那麼重要，現在對住鏡頭淡定很多，「慶幸當初決定參加比賽，曾想過放棄，因為我學習傣族舞時，轉圈的舞步，每次練完都暈到想嘔，回家會嘔水，當時心想為何要辛苦自己，最後選擇了堅持」。

李芷晴自覺現時比當年參選港姐時有自信，上台已沒那麼騰雞，入行4年看到自己有何不足之處，經過學習從中改善。陳懿德稱收到很多網友好評，有點受寵若驚，並笑說：「曾懷疑是否朋友做『打手』，但他們說沒有，所以很開心。還發現自己幾喜歡選港姐，一班人一起追夢，過程很熱血，感覺很正。」

記者：陳釗