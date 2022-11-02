跟姜濤演情侶唔過電 葛綽瑤愛熟男 擇偶要似人夫張繼聰

【明報專訊】23歲葛綽瑤（Yoyo）參加ViuTV節目《全民造星IV》雖然落敗，未能成為女團一員，但憑樣子甜美及強勁人氣，獲MakerVille垂青，簽約成為旗下藝人出道。Yoyo入行後，不但拍攝多個廣告，並率先得到拍劇機會，打開演員之路。在處女劇《季前賽》，獲安排與人氣王姜濤有感情線，她笑稱二人親密接觸屬BB級，不擔心成為「姜糖」公敵，更自爆劇中有一男演員，對她來說比姜濤更吸引。

娛樂圈「新丁」Yoyo首次拍劇便參與ViuTV重頭劇《季前賽》，承認有一定壓力，擔心能否應付，故拍攝前做足功課，慶幸遇到很好班底，多謝導演袁劍偉細心教導，給予她這個零經驗的新人百分百信心。從前輩張繼聰（阿聰）身上也獲益良多，「阿聰真的好正，又搞笑，他會跟我們分享以前到現在的經驗，希望讓我們行少點冤枉路，每次跟他開工都會有東西落袋」。每當知道有前輩演員在場的戲分，Yoyo會「早到遲走」，把握機會在片場偷師。

首次拍劇，難免會受到網民抨擊，Yoyo已做好心理準備，知道怎樣做都會有好與不好的評語，不會擔心太多，只希望大家喜歡她劇中角色，因飾演的何瑪莉（河馬）是一個有趣、想到就會直接做的女生。至於講對白和演技，她自知仍有很大進步空間，始終零拍劇經驗，但今次拍攝過程中有不少體驗，感到很滿足，之後會繼續上堂提升演技。

演軍醫享艷福

Yoyo在劇中飾演籃球隊軍醫，與隊員姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）及梁業（肥仔），難免有身體接觸。Yoyo笑言：「全部都掂到，劇情講他們受傷，我要幫他們塗跌打酒、敷藥和針灸。」並表示不會怕醜，因已代入軍醫角色，每次跟他們開工很開心，感覺充滿青春氣息，加上有阿聰和肥仔兩個開心果，大家聚在一起會很百厭，嘈到拆天。

談到與姜濤的感情線，Yoyo笑稱關係屬超級BB級程度，沒有親熱戲，她的熒幕初吻仍在。Yoyo跟姜濤合作後，覺得對方是很認真的演員，每件事都想做到最好，一回劇組便放下所有包袱，投入角色。笑問劇集播出後，可擔心會成為「姜糖」公敵？Yoyo表示理解粉絲愛惜偶像，自覺行得正企得正，所以不擔心，「那個只是角色而已，不是Yoyo」。她說拍攝期間沒有被姜濤電到，皆因自從新劇記者會後，她眼中只有張繼聰，「我喜歡較成熟穩重、跟屋企人相處好的男仔，所以劇中Stanley的角色是我的理想對象。（現在可有拍拖？）沒有，工作先」。

自認可塑性高非「花瓶」

從年初正式出道至今11個月，Yoyo自覺思想比以前全面，還有以前予人感覺比較安靜、默不作聲，現在懂得抓緊機會表達自己，更加積極。談到若再有機會選擇，會揀女團還是演員？Yoyo說：「會揀演員，由細到大都跳芭蕾舞，入女團可能會較吃力。」

至於音樂，Yoyo承認有興趣，但暫時當興趣先；目前想將焦點放在主持和演戲，明白演員路不易行，需要捱和浸淫。她說：「我都捱得，記得阿聰同我講過，做演員沒有說誰是最好，只有下一次做得更好。對於我這些演戲零經驗，人生閱歷不夠，除上堂學戲外，也要從日常生活中吸收，例如搭車、行街，我會放下電話，多觀察身邊的人和事。」

Yoyo直認外表甜美是優勢，起碼大家會覺得較容易親近，但自覺又未至於是「花瓶」，希望往後有多些機會累積經驗，透過作品向大家展示實力，「除甜美之外，其實我都幾搞鬼和搞笑，希望挑戰一些型格，以及跟自己形象很不同的角色，例如女殺手、瘋癲的角色等，在認識這些角色的過程，都是學習和樂趣。希望有朝一日，能成為有感染力的演員」。

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記者：陳釗