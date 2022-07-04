花姐驚喜客串《季前賽》 呂爵安193十指緊扣HeHe味濃

【明報專訊】ViuTV劇《季前賽》進入第二周，前晚第6集有多個爆點。阿孝（姜濤飾）與河馬（葛綽瑤飾）開始擦出愛火花，有進一步「接觸」。

葛綽瑤幻想咀姜濤

其中一幕講述勁冧阿孝的河馬打算幫對方拔罐，並叫他除衫，但阿孝表示傷腳，為什麼要除衫，其間還就之前誤會向河馬道歉，阿孝的一番話令河馬六神無主兼整跌東西，當她蹲下拾東西時，幻想阿孝會和她咀嘴，最後當然幻滅，二人沒有真正咀嘴，因河馬被阿孝「叫醒」，場面尷尬。

邱士縉道出打工仔心聲

至於要兼顧家庭、事業及打籃球的阿良（邱士縉飾）面對上司欺壓，忍不住合上眼進入「幻想mode」爆seed鬧爆對方，又穿越時空著古裝拿着「屠龍刀」跟上司對撼，場面搞笑，不少網民讚阿良道出打工仔心聲。MIRROR經理人花姐（黃慧君）客串登場成另一亮點，飾演奄尖、麻煩的客戶Susan，眼神、動靜非常入戲，網民大讚。

阿德（呂爵安飾）和光仔（郭嘉駿飾）這一對，由針鋒相對到化敵為友，互吐心聲，十指緊扣蹦蹦跳回球場，畫面搞笑又HeHe味濃。193在社交網貼劇照並留言：「究竟佢兩個噚（前）晚經歷咗啲乜？」呂爵安套用193口頭禪留言：「知我咩料啦！」網民讚二人合作很有火花，期待他們再拍綜藝節目。

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