演出逾60年老貓燒鬚 Joe Junior首甩褲露底

Joe Junior（左）與韋綺姍（右）合唱時，不慎甩褲露底，他笑稱幸好沒有記者在場，否則走光相被公開便慘了。

【明報專訊】76歲Joe Junior前晚在文化中心舉行演唱會，因疫情已一段時間未能開個唱，故演出前特別緊張，他每日行山練氣，希望以最佳狀態表演。預備了30多首歌獻樂迷的Joe Junior，演唱期間發生小意外，跟嘉賓韋綺姍合唱時甩褲，引起觀眾一陣笑聲。Joe Junior執生笑問觀眾是否看到他的內褲是什麼顏色？台下觀眾拍掌鼓勵，身邊的韋綺姍打圓場說也曾在舞台甩裙。

Joe Junior接昨日受《明報》電話訪問，表示舞台演出逾60年，從未試過唱到甩褲，對他而言只是小插曲，讓觀眾笑一笑，並說：「今次演出訂造了新衫，3星期前再試身，服裝好fit。不過我在這段時間勤力運動，飲食又清淡，因此瘦了，至演出當日覺得褲頭闊了兩吋。太太以扣針幫我扣緊褲頭，初時覺得褲頭有點鬆，有用手抽褲頭，以免愈跌愈低。」

太太爆穿三角內褲

韋綺姍出場跟Joe Junior合唱後，程序安排他回後台換衫，「諗住頂多陣就可以換褲，因為我唱歌要用丹田，一谷之下扣針爆了，褲便跌下來，已迅即揪起褲頭」。Joe太太透露老公雖然穿三角內褲，但有禮服遮住，相信觀眾看不太清楚。

Joe Junior笑說幸好沒有記者在場，否則走光相被公開便出醜了，又感謝現場觀眾給他拍掌打氣。他最緊張還是前晚的觀眾是否享受他的歌聲，想大家知道無論年紀多大，也可以做好表演；下周一（7日）在大會堂還有另一場騷，笑言一定會修改褲頭免再甩褲。

娛樂組