李智漢舉殯 被指為救女孩殞命 劉亞仁澄清與梨泰院慘劇無關

有消息稱李智漢（上圖）為拯救被困女孩而犧牲自己，獲網民讚揚是真英雄。他在遺作《木偶的季節》拍檔林秀香（下圖）則發帖致哀。

【明報專訊】韓國梨泰院上周六（10月29日）發生人疊人慘劇，截至昨日為止，死亡人數增至156人，事發前有傳名人現身萬聖節活動，群眾擠擁追星，互相踐踏造成混亂，網上流傳「名人」正是居於梨泰院的《燒失樂園》影帝劉亞仁，其事務所隨即否認；在慘劇中罹難的24歲男星李智漢，昨日在京畿道的醫院殯儀館舉殯，有網民聲稱目擊他為拯救被困女孩而自我犧牲，獲讚是「真英雄」。

萬聖節狂歡活動演變成人疊人慘劇，出事原因眾說紛紜，網上流傳名人現身派對，導致群眾蜂擁追星，究竟「名人」是誰？多名身處現場的網紅紛紛劃清界線，強調與事件無關，而這宗「獵巫」行動，矛頭指向劉亞仁身上，昨日其所屬事務所火速澄清：「劉亞仁上月29日已離開韓國，現時身處海外，並不涉及梨泰院事件。」

李智漢父親傷心過度

在人疊人慘劇中罹難的《Produce 101》參賽者李智漢，昨日下午在京畿道高陽市明知醫院殯儀館舉行喪禮；據韓媒報道，當死者遺照及棺木被抬上靈車時，家屬及好友都含淚呼喊他的名字，李父更因傷心過度，哭着倒在地上，令靈車遲遲未能駛往墓園。

遺作拍檔撰文悼念

終年24歲的李智漢，生前有份參演MBC電視台新劇《木偶的季節》，劇中飾演女主角林秀香的前度男友，她跟劇組得悉死訊後都震驚不已，前日停工趕赴殯儀館弔唁。昨日林秀香透過社交媒體發帖悼念：「智漢呀，你要去一個更好的地方，變得更快樂啊。」她又表示，二人原本前日要拍攝對手戲，結果變成在殯儀館相見，「實在太瘋狂了，令人感到悲傷」。

同日網上流傳自稱慘劇目擊者的網民，表示當日看到李智漢為拯救一名被困女孩，結果她獲救了，李智漢卻被卡住而無法逃命，最後因此犧牲。另有韓媒報道，涉事女孩的父母亦有到殯儀館，親自向李智漢的遺屬致謝及道歉，網民紛紛留言讚他是「善良的年輕人」、「見義勇為的真英雄」。

韓國政府宣布慘劇發生後至11月5日止，全國進入哀悼期，多家電視台隨即停播綜藝及音樂節目，原定在10月30日播出KBS綜藝節目《兩天一夜》，正是以萬聖節為主題，KBS表示會把「敏感」畫面刪除後擇日再播。提起《兩天一夜》，《山茶花開時》姜河那與《奇皇后》河智苑為宣傳新劇《謝幕：樹立而死》，亦秘密錄影其中一集，但播出日期未定。

《謝幕：樹立而死》收視理想

韓國哀悼期間，宣傳活動暫停，劇集如期播放，例如KBS新劇《謝幕：樹立而死》前晚播出第1集，收視7.2%，成績理想，反觀有線頻道tvN劇集《精神教練諸葛吉》同晚播第15集，收視只有1.8%，與上集相同，昨晚結局估計分別不大。香港觀衆可透過Prime Video收看的《謝》劇，講述姜河那飾演毫無名氣的話劇演員，受成東日所託，要他扮演只有3個月壽命的富老太（高斗心飾）孫兒。