《聲夢2》任暟晴趙紫諾畢業騷鬥唱功 掛8號波尾場延期

【明報專訊】任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sarbina）、趙小婷與6人女團XiX等《聲夢傳奇2》學員一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行《Prom Night》演唱會，惟蕭呈謙（Nicole）感染新冠病毒缺席，趙頌宜（Maggie）因家事急飛英國。前晚頭場只有21人演出，且遲了45分鐘開騷；昨晚（2日）尾場因強烈熱帶風暴「尼格」襲港而取消，大會稍後會公告退票及延期詳情。

演唱會8點45分開場，眾學員大合唱《我超越我》揭開序幕，冠軍Jasmine數度出場展現王者地位，獻唱《玉蝴蝶》、《歡樂今宵》等多首歌，唱《瘋了》跟舞蹈員大跳貼身舞。之後與季軍Sabrina合唱《先哭為敬》大鬥唱功，Sabrina獨唱兩代表作《說散就散》和《Rolling in the deep》展實力。亞軍Janees表現同樣精彩，獻唱《溝渠暢泳》飈高音，以及與趙小婷二重唱《依然》，盡得觀眾歡心。

侯雋熙陳昊廷騷肌搶鏡

XiX跳唱《Candy Ball》默契十足，安歌時，和導師郭偉亮合唱《重口味》又唱又跳，帶動氣氛。侯雋熙（Duncan）、陳昊廷（Timothy）與劉詠彤（Angel）勁歌熱舞，兩男拉開皮褸曬胸肌搶鏡，炒熱全場。身在海外的Maggie拍片送驚喜，加入完騷前大合唱《我們的畢業禮》，因病錯失演出機會的Nicole亦透過影片向觀眾致歉。

期待齊人上台演出

Jasmine與Janees受訪時談到首踏舞台現場表演心情興奮，很享受與觀眾交流。對於尾場騷因打風延期，Janees說：「慶幸只是延期而不是取消，期待23名成員下次同台演出。」Jasmine稱會繼續排練，爭取最佳表現，被問題演出時感觸落淚，她說：「想到過去一年經歷，如今終於畢業，突然鼻酸便喊了，但望到身邊的Janees笑住，我就收聲了。」Janees稱參賽以來很少喊，愛以笑容感染其他學員。

Timothy與Duncan完騷後大表滿足，很享受舞台感和觀眾反應，雖然表演有點甩漏，可以輕輕帶過，不似比賽時有評判捉錯處。二人同台騷肌，Timothy透露為表演加操了幾星期，但更欣賞Duncan的身形，知道對方習慣健身。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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