首談離婚原因 艾威難忍前妻通宵打牌

【明報專訊】艾威跟結婚18年的太太陳美玲（Lisa）2020年離婚，當時沒有透露原因，只說不涉第三者。二人分開後仍保持朋友關係，互相支持，他曾說跟前妻不是仇人，只是用另一種方式相處。早前艾威跟前妻Lisa參加內地真人騷《再見愛人2》，剖白離婚原因，稱是因為Lisa喜歡打麻將。

艾威跟Lisa曾共患難，為醫治對方的子宮肌瘤病，花上百萬積蓄。他在節目中透露決定離婚，是因為Lisa病後不愛惜健康，通宵打麻將，屢勸不改。艾威為她的健康設想而立協議，只可以打到晚上11時；Lisa未守承諾，夫妻為打麻將問題討論過數十次。艾威說：「我問自己點解佢揀麻將唔揀我？」曾跟前妻暗示未能解決通宵打牌問題便離婚，3個月後Lisa還是繼續打麻將，他決定離婚。

拒談會否破鏡重圓

艾威與Lisa分居兩年，未辦離婚手續，艾威承認仍心掛前妻，「想到自己60多歲了，這段時間若兩人有病或死去，需要一個合適的人處理這些事，要是離婚了便不知怎辦」。Lisa說：「我們分開了這麼多年，但我依然很愛他。」並稱跟艾威有同樣想法，希望對方先走，可代為處理人生最後的事。節目中艾威與前妻會相處18天，大有機會破鏡重圓。昨日《明報》問艾威是否再接受Lisa了？他回應說：「不能劇透，要留意節目便知結果。」

娛樂組