演唱會首擔大旗腳震 洪嘉豪為保水準拒加場

【明報專訊】洪嘉豪入行4年，首個個人演唱會《The Cycle of … Kaho Hung Live 2022》將於本月12及13日在西九文化區苗圃公園舉行，門票火速售罄，但嘉豪無意加場，「公司有問過我可有興趣加開一場，能夠在容納7000座位的場地開到兩場，已經不敢相信，想到面對那麼多觀眾已腳震，加上過去都是孖住張天賦（MC）一齊開騷，今次得自己一個，無論體力和表演元素都相對提高，還要保持聲線穩定，由頭唱到尾，擔心開3場會吃力，寧願做好兩場就算」。

嘉豪透露由於是戶外演唱會，為配合綠油油的草地，舞台會佈置到色彩繽紛，有很多東西玩，但未必是機關，「會是氣氛，以及跟觀眾互動方面。我會挑戰未玩過的樂器，正努力練習。至於歌曲，主力唱自己歌，有些連忠實粉絲都未聽過我唱現場，只得一首別人的歌，這首歌影響了我對音樂的睇法，但暫時賣個關子，不講是誰的歌」。

自誇體能不遜運動員

嘉豪不太擔心體能問題，自誇是體能不錯的運動員，「我熱愛運動，一直有踢波，半年前開始健身，其實不太喜歡做gym，目的為了強身健體，健身後精神和皮膚都好了，骨架都好些，企得較挺直，著衫都好看些」。會否騷肌？他說：「未必一定除衫，視乎當時環境而定。」並表示未知服裝設計師為他準備什麼服飾，但自覺可塑性很高，可以玩些新東西及有趣元素。

談到演唱會製作費，他承認每次開會都要睇錢做人，「但導演好好，盡量滿足我要求，花費最大應該是舞台和舞台效果，同時請了很多舞蹈員，希望做到大家好像來參加嘉年華那麼開心，盡興而回，如果放寬限制，可以飲食就更好」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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