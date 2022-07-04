Netflix《愛從零開始》踢走《窺視者》 收視登頂 《西線無戰事》稱霸電影榜 瞄準奧斯卡

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布10月24至30日收視，金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）稱霸英語節目冠亞軍多個星期的《食人魔達默》及《窺視者》，終讓位講述異國戀的《愛從零開始》；《死亡天使》及《西線無戰事》分別在英語及非英語電影榜登頂，後者改編自名著，並代表德國報名角逐來年奧斯卡最佳國際電影。

金像影帝影后艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）和謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）主演的《死亡天使》，根據真人真事改編，講述護士無差別殺害病人的故事，上月26日在Netflix上架，短短5天累計6831萬觀看小時，成為英語電影榜收視冠軍；楊紫瓊有份主演的《善惡魔法學院》由之前的冠軍跌落第2位，跟《善》片同期首播的澳洲片《陌生人》則位列第3。

《快樂的謊言》男星丹尼爾布爾（Daniel Bruhl）主演及監製的《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front），根據德裔作家雷馬克（Erich Maria Remarque）於1929年出版的同名小說改編，講述17歲保羅參與一戰並到西部戰線，最初從軍興奮之情很快就因壕溝中悲慘的現實而粉碎殆盡。根據雷馬克小說改編，還有1930年上映的同名電影，並贏得奧斯卡最佳電影及導演殊榮。據悉在Netflix上架的新版本，跟90多年前舊作在結局稍微不同，不過反戰信息一致，而且會代表德國報名角逐第95屆奧斯卡最佳國際電影獎。《西》片上月28日於Netflix上架，瞬間成為90個國家及地區的收視冠軍，力壓西班牙電影《恐懼線》及韓片《20世紀少女》，在非英語電影排行榜登頂。

《愛從零開始》描述異地戀

英語節目方面，《阿凡達》女星素兒莎丹娜（ Zoe Saldana）主演的《愛從零開始》以7202萬小時稱冠。該劇改編自暢銷回憶錄，講述藝術家與廚師發生異地戀，並努力克服文化差異及矛盾。之前登頂的《窺視者》，跌落亞軍位置；《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）監製的《珍奇櫃》位列第3。第3至10位順次為真人騷《盲婚試愛3》、《食人魔達默》、《懸疑未決3》、《惡魔的私生子》、《探靈28天》，以及動畫《青春無密語6》和《Little Angel》。

《食人魔達默》監製未定去向

《窺視者》與Netflix史上最高收視英語節目第2位《食人魔達默》，均由賴恩梅菲監製，他跟Netflix以3億美元簽約5年，據報還餘下不足半年滿約，賴恩最近接受美媒訪問，沒提及到底繼續效力Netflix還是重返迪士尼。不過對於《食》劇飽受批評，他則反擊稱其劇組蒐集資料3年半，接觸過20多名受害者的親屬及朋友，從來沒人表示重提案件受到困擾。《食》劇講述達默殺害及肢解10多名男子，他及受害人俱為同性戀者，死者更多屬亞拉非裔。賴恩表示會拍這案件，是希望把焦點放在種族歧視及恐同等議題上，又反問到底如今規矩何在，難道再不能在影視作品中提及暴君？對於Netflix刪除《食》劇LGBTQ的主題標籤，他也表示不滿及不解，並詢問Netflix為何有此決定，獲回覆因收到投訴，以及劇情令人不快；賴恩不認同這解釋，認為同志的故事不一定快樂，「這故事有關男同志，最重要是有關同性戀受害人」。