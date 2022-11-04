入圍《中年好聲音》 屯門娜娜靠舞技搶分 李玟家姐李思林頂住壓力無懼比較

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《中年好聲音》吸引逾3000人報名，經過一輪初選，選出100強，其中31名參賽者昨日聯同節目主持車婉婉，以及4名評審肥媽、張佳添、伍仲衡及周國豐出席拜神儀式。無綫總經理曾志偉現身支持，並率領眾人切燒豬。入圍者中，有天后級歌手李玟的家姐李思林，陳欣健女兒陳早怡，「屯門娜娜」董幸兒，在《愛．回家之開心速遞》扮演「賈名媛」的邱芷微，曾參選ViuTV《肥美人》的李泇霖，曹敏莉胞妹曹敏寶，鄺文珣老公應德榮，李麗霞（黑妹）女兒蔡穎秋，王灝兒（JW）朋友支嚳儀，以及歌手周吉佩與何弘軒。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

李思林表示胞妹李玟最近較忙，暫未正式告知對方參賽一事，不過相信胞妹知道後會戥她緊張。有個天后級胞妹，李思林坦言有壓力，因難免被拿來比較，「希望大家給我機會，我跟妹妹是截然不同的歌手，唱歌方式也很不同，我會很接受大家的意見。（李玟有否分享心得？）她忙完後，一定會幫我訓練。（會否邀對方到場支持？）我會叫大家姐李秋林來支持，她唱歌同樣很叻，但很怕參賽壓力，所以我今次參賽，想證明給家姐看，不用怕緊張和比較」。

陳早怡有問爸爸陳欣健意見

陳早怡笑指臨最後一刻才通知爸爸陳欣健參賽。可有信心？她自知唱歌不是很叻，見兩個好友都參加壯膽，便一起來玩，沒想到能入圍。爸爸可有給予意見？陳早怡說：「我問到，他就會畀意見。」她笑稱老公很慘，因她要不停練歌，沒時間陪伴，但沒有投訴，還非常支持，陪她練歌，「因我唱歌不叻，所以由報名到現在，已看過逾百條唱歌短片，盼提升技巧」。「屯門娜娜」收到入圍電話時非常開心，即時向家人報喜，現在會聽多些歌備戰，從而找到適合自己的比賽歌。可有殺手鐧？她稱沒有，因高手如雲，如有跳舞環節就可以加插舞技搶分。

主持車婉婉狂煲200條海選片

車婉婉1992年參加新秀奪冠，至今入行30年，今次是應曾志偉邀請，首次擔任選秀騷主持，對方覺得她很合適，因歌唱比賽出身，又有不少人生閱歷，「都有壓力，因每個參賽者都是有閱歷的人，又唱得。之前花了日半時間，睇了200條海選片段，攰到雙眼又乾又紅，除聽他們唱歌外，也想了解他們的故事，我不想做個只是介紹他們出場的主持」。她透露睇參賽者片段時，被他們的故事感動到喊，了解他們因種種原因未能入行，頓時自覺當年很幸福，獲家人支持追夢。

驚訝鄺文珣老公養聲逾40年

問車婉婉有何貼士給參賽者？她認為最重要揀適合自己音域的歌，和享受舞台。

車婉婉透露有認識的參賽者，「當年我參加新秀比賽，陳早怡的父親陳欣健有參與製作，初時看片，見陳早怡的名字很熟，她一出場就認出，因兩父女很似樣；黑妹的女兒蔡穎秋之前有合作過；還有李玟家姐李思林，李玟在我後一屆參加新秀，當年一起登台，見過李玟兩個家姐。另一個讓我很驚訝是鄺文珣老公應德榮，因他平時長期『靜音』，原來養聲逾40年」。

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