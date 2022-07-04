Netflix搶購柯震東《乩身》 明年拍《誰是被害者2》 《明日戰記》12‧2全球同步上架

【明報專訊】影視串流平台Netflix雖未能進軍內地市場，卻不乏香港、台灣、東南亞及海外華僑訂戶，昨日宣布即將推出5部華語影視作品，榮登香港最賣座華語片冠軍的《明日戰記》定於12月2日全球同步播放，香港亦不例外；華語劇方面，被喻為台灣史上最高製作費的《乩身》、改編日本同名小說的《模仿犯》、講述LGBTQ族群的《妮波自由式》，以及《誰是被害者》第2季亦會陸續上架。

截至前日為止，古天樂監製兼主演港產科幻片《明日戰記》本地票房已達7850萬港元，穩佔香港最賣座華語片冠軍，至於內地票房昨日累收6.77億人民幣。Netflix昨日宣布已購下版權，將於12月2日全球獨家播放。Netflix內容經理Janslle Ong表示：「我們很開心能與當地的優質製片公司合作，讓全球會員不止看見華語圈的頂尖影視人才，還能搶先一睹《明日戰記》這樣的超級賣座電影。」

至於港迷能否透過Netflix同步收看《明日戰記》？本報記者聯絡天下一電影公司，發言人表示香港區亦在播放之列。

《乩身》最高製作費台劇

除了《明日戰記》外，Netflix亦將推出4部台灣劇集，重頭戲是改編自作家星子同名奇幻小說、柯震東跟王柏傑、隋棠等合演《乩身》。此劇早在2020年已宣布開拍，據報每集製作費為100萬美元（約780萬港元），若以首季共分6集計算，全劇製作費高達4680萬港元，因此被喻為台灣電視史上最高成本劇集。

《乩身》故事包羅人、鬼、神、魔四界，講述柯震東飾演韓杰因犯下大錯，被迫成為「三太子」的乩身，代表神明對付群魔亂舞，可是每次完成任務，他都要經歷生不如死的恢復過程，難怪被喻為台版《魔間行者》。

《妮波自由式》是台灣首部刻劃LGBTQ族群的喜劇，講述林思宇、張書豪及陸夏三人對不同性取向、擦身而過的都市人發生愛情故事；《模仿犯》改編自日本作家宮部美幸同名小說，將於明年首季上架，故事以吳慷仁飾演檢察官郭曉其調查連環殺人案揭開序幕，兇手利用傳媒操控人心，挑釁司法制度，郭曉其為阻惡行，誓要撕破犯人真面目。本劇陣容鼎盛，包括柯佳嬿、庹宗華，加上林心如特別演出，難怪未播先轟動。

Disney+下月播《緣路山旮旯》

跟《模仿犯》同屬懸疑驚慄題材的《誰是被害者》第2季，將在明年開鏡，張孝全、許瑋甯等原班人馬演出，今季講述張孝全無辜淪為兇殺案最大嫌疑犯，他必須冒險證明自己清白。《誰是被害者2》上架日期未定。

今年港產片大豐收，Netflix率先購入《明日戰記》，另一影視串流平台Disney+亦不甘後人，同日公布3齣充滿話題性的港產片播放日期，包括12月24日推出《緣路山旮旯》、12月31日上架《七人樂隊》，以及明年1月下旬壓軸登場《神探大戰》，就算聖誕、元旦及農曆新年放假亦不愁寂寞。