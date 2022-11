《阿凡達2》片段投射尼亞加拉大瀑布

next

【明報專訊】電影史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,相隔13年終於推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港提早一日上映。為慶祝最新預告片及海報前晚曝光,電影公司在尼亞加拉大瀑布舉行宣傳活動,不單把瀑布變成藍色水幕,又把精華片段投射到瀑布前巨幕,加上無人機在半空堆砌成戲名,感覺新鮮熱鬧。

《阿凡達2》最新預告片長約兩分半鐘,除了潘朵拉星球的海洋生物奇觀外,加入更多戰爭場面,視覺震撼。故事以首集發生10年後為背景,講述森禾霍頓(Sam Worthington)飾演地球戰士Jake Sully放棄人類身軀後,跟納美族公主Neytiri(素兒莎丹娜飾)結婚,如今成為納美族族長,並育有三名子女和一名人類養子,過着幸福又平靜的生活,然而全新危機已悄然掩至,Jake率領族人保衛家園。

為了宣傳新片,導演占士金馬倫日前率領森禾霍頓、素兒莎丹娜及薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)接受《紐約時報》訪問,提到拍攝期間,導演要求眾星親自演出潛水戲,結果發現今集加盟的金像影后琦溫絲莉(Kate Winslet)最「長氣」,能夠在水底閉氣7分鐘,令拍檔甘拜下風。