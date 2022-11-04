《阿凡達2》片段投射尼亞加拉大瀑布

【明報專訊】電影史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導科幻片《阿凡達》，相隔13年終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），美國定於12月16日開畫，香港提早一日上映。為慶祝最新預告片及海報前晚曝光，電影公司在尼亞加拉大瀑布舉行宣傳活動，不單把瀑布變成藍色水幕，又把精華片段投射到瀑布前巨幕，加上無人機在半空堆砌成戲名，感覺新鮮熱鬧。

《阿凡達2》最新預告片長約兩分半鐘，除了潘朵拉星球的海洋生物奇觀外，加入更多戰爭場面，視覺震撼。故事以首集發生10年後為背景，講述森禾霍頓（Sam Worthington）飾演地球戰士Jake Sully放棄人類身軀後，跟納美族公主Neytiri（素兒莎丹娜飾）結婚，如今成為納美族族長，並育有三名子女和一名人類養子，過着幸福又平靜的生活，然而全新危機已悄然掩至，Jake率領族人保衛家園。

為了宣傳新片，導演占士金馬倫日前率領森禾霍頓、素兒莎丹娜及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）接受《紐約時報》訪問，提到拍攝期間，導演要求眾星親自演出潛水戲，結果發現今集加盟的金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）最「長氣」，能夠在水底閉氣7分鐘，令拍檔甘拜下風。