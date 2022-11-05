《全民造星V》12月面試惹負評 網民關心阿Mo後續治療 So Ching去向

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》今年7月中開始公開招募，並首次接受海外人士報名，原本安排MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江生（Anson Kong、AK），以及ERROR正副隊長梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）赴溫哥華及吉隆坡揀蟀，但因MIRROR發生紅館墜屏意外急煞停，Lokman與AK取消9月到溫哥華的行程。

隨着MIRROR成員上月陸續復工，ViuTV昨日宣布《全民造星V》將於12月開始面試，並在官方社交網發文，提醒已報名的人士，無論在香港、馬來西亞或加拿大，要留意電話，會開始聯絡他們安排面試。至於仍想報名人士，要把握最後機會，留意工作人員通知面試。當中提到練好面試演出，未來半年會好唔得閒。

有猜Do姐會否任主持

由於MIRROR演唱會事故的調查報告仍未出，責任在哪方未有答案。不少網民留言指「好心就停一停， 搞掂咗跌mon單嘢先啦」、「mon件事仲唔回應？扮無事發生」、「你哋不如交代咗演唱會事件跟進情况先啦！人哋家屬出晒聲，三個月喇！阿Mo後續治療安排如何？So Ching去向如何？係咪打算放棄佢？還是點樣安撫家屬及So Ching，等佢真正有望重新歸隊？」另有網民表示支持及期待，有留言「正，又有得睇，仲以為今年停辦」、「機會嚟喇」。亦有網民猜ViuTV會否邀請已約滿無綫的鄭裕玲（Do姐）任主持？

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