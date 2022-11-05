林家棟鼓勵團隊創作爭取資助 麥浚龍趕《風林火山》後期 盼盡快上映

【明報專訊】林家棟、麥浚龍、錢嘉樂、杜琪峯、張婉婷等昨日出席「香港電影新動力」啟動禮。政府成立「電影發展基金」新增兩項資助電影業措施，包括亞洲文化交流電影製作資助計劃及串流平台內容開發計劃。林家棟身兼電影發展局委員，對計劃給予很多意見，坦言串流平台開發計劃中有120萬劇本開發費，是令人心動的，會跟團隊商量是否適合參加。他亦希望亞洲文化交流資助計劃吸引到外地團隊來港拍攝。麥浚龍有興趣申請兩項資助，透露將與串流平台合作。他執導電影《風林火山》拍完5年未上映，稱仍有三成後期工序，希望盡快完成跟觀眾見面。

記者：林祖傑

電影發展基金新增兩項資助計劃

亞洲文化交流電影製作資助計劃，是資助亞洲國家電影人合作拍攝的電影計劃，製作富香港和亞洲文化的電影，同時讓香港電影「走出去」，透過來自不同國家的主創人員，讓製作團隊可以切實體現不同的故事內容、執導理念和監製方式，從而達到深度交流，相互切磋學習的目的。暫定分兩期合共資助最多8部電影，合資格的電影計劃將會獲資助最多900萬元。如製作預算超過該數目，申請人可尋求其他投資者。

串流平台內容開發計劃，為電影發展新時代培育開發串流平台作品的跨影視創作團隊，並通過創作優質的串流平台作品，增加香港製作在影視市場的曝光率，促進電影行業進入新的發行市場。計劃擬用比賽形式邀請參賽團隊編寫劇集劇本，入圍團隊可獲60萬至120萬劇本開發費，編寫劇集首6集至12集的完整劇本，若計劃最終勝出，可獲最高450萬元製作首集或首兩集作品，連同劇本開發費，最終每支優勝團隊可獲獎金最高合共570萬元，暫定資助最多8支優勝團隊。優勝團隊可自行向串流平台、投資方尋求資金，完成整輯作品。

林家棟指防疫政策影響不大

林家棟對以上兩項計劃給予很多意見，笑言是最多說話一個。會否有興趣參與？他表示120萬劇本開發費實在令人心動，「不過要同團隊傾吓先，看是否適合做，不排除任何可能性，就算要我演出都無所謂，最緊要看適不適合，無得勉強」。他希望亞洲文化交流電影製作資助計劃能吸引外地團隊來港拍攝，「我一開始諗，如果吸引到是枝裕和這種級數的導演來，都幾好」。本港防疫政策可會對計劃有影響？他說：「我覺得影響不大，已經歷咁多年，大家防疫意識高了，現在拍攝時會做好防疫措施，香港人口密集，我承認這個無辦法，必須要適應，稍一不慎，感染到或影響別人怎辦，我試過在室內有近200人開工，這種恐懼是有，牽一髮動全身，若惹到人，我都過意不去，覺得防疫措施暫時都適用。」

麥浚龍為串流平台寫劇本

麥浚龍擔任嘉賓，分享當年執導電影《殭屍》時，跟日本監製合作的經驗，有興趣申請一系列資助計劃。可有興趣攻串流平台巿場？他表示仍很支持入電影院睇戲，但對串流平台也感興趣，並透露將與串流平台合作，正寫劇本。問到執導電影《風林火山》何時上映？他說：「之前因疫情，演員度期配音是一個問題，後期工序還有三成未完成。雖然部片我已睇到麻木，都好期待盡快跟觀眾見面。」