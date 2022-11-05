尊尼狄普上訴拒賠前妻1560萬 舊愛馬斯克入主Twitter 安柏赫特帳戶消失

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）互告誹謗的官司今年6月審結，當時判安柏需支付前夫1035萬美元，安柏的3項指控中，其中一項勝訴，尊尼需支付她200萬美元（約1560萬港元）。據報尊尼上月26日入稟上訴，認為當時陪審團做出錯誤決定，自覺沒必要支付200萬美元。另外，尊尼陸續重投演藝工作，除有份演出法國片《Jeanne du Barry》，又會亮相樂壇天后Rihanna的內衣騷。曾與全球首富馬斯克（Elon Musk）拍拖的安柏，在他入主Twitter後，她的Twitter帳戶亦離奇消失。

尊尼狄普與《水行俠》安柏赫特2015年結婚，2017年離婚，後者曾控訴尊尼家暴，並於2018年《華盛頓郵報》專欄文章中談及此話題，引發翌年尊尼控告她誹謗，聲稱造成他演藝生涯的經濟損失，要求索償5000萬美元，安柏隨即反控尊尼誹謗並索償1億美元。案件今年6月審結，尊尼狄普雖勝訴，獲陪1035萬美元，但安柏反控他的訴訟中亦贏得其中一項，並獲賠200萬美元。

據報尊尼狄普的代表律師Adam Waldman於2020年指安柏赫特提出的指控是一個騙局，安柏稱是誹謗言論，並於今年獲判勝訴，尊尼因而需支付前妻200萬美元。據娛樂新聞網站TMZ報道，尊尼上周三（26日）入稟提出上訴，認為陪審團做出錯誤判決，希望推翻法院「律師言論誹謗」判決，表明自己不應為律師的言論負責，又認為安柏沒有足夠證據證明其指控。

尊尼被指有份演出Rihanna內衣騷

尊尼狄普在誹謗官司勝訴後陸續復工，先是客串英國搖滾結他手Jeff Beck的音樂會，兩人又合作推出新專輯，尊尼並主演《戀上錯的人》法國女導演瑪雲（Mai、wenn）新片《Jeanne du Barry》及執導表現主義畫家莫迪利亞尼傳記片《Modigliani》。尊尼在《Jeanne du Barry》扮演法國皇帝路易十五，上周公開了最新劇照。昨日有消息指樂壇天后Rihanna本月9日在串流平台Prime Video播出旗下內衣品牌Savage X Fenty的時裝騷第4輯，除了在預告片公布俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）、《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《NASA無名英雌》泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）、《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕，以及歌手Maxwell和Burna Boy等參演外，尊尼狄普亦會加盟；若屬實對尊尼來說意義重大，因Rihanna曾是家暴受害者，2009年遭當時男友Chris Brown毆打，滿臉傷痕的照片，各大媒體亦有刊登。Rihanna邀請尊尼演出，意味不相信他是施暴者。

荷李活名人不滿「藍剔」收費

另一方面，2016年與全球首富馬斯克拍拖1年的安柏赫特，曾表示兩人分開後依然維持友好關係。馬斯克早前入主Twitter，有網民發現安柏的Twitter帳號被標示為「不存在」，未知道是「被消失」，還是她主動刪除，但已引發網民熱議。至於她擁有530萬追隨者的另一社交媒體Instagram，則依然存在；美媒曾聯絡安柏，但未獲回覆。其實馬斯克入主Twitter後建議向擁有「藍剔」標記用戶每月收費，引發爭議。不少「藍剔」用戶為荷李活名人，《星空奇遇記》威廉沙納（William Shatner）表明拒絕支付費用，《醫人當自強》監製桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）和《90男歡女愛》導演洛雷納（Rob Reiner）亦聲言退出；驚慄小說作家史提芬京（Stephen King）也發帖爆粗表示，Twitter才應該支薪給他。