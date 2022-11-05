【開箱】《6/45命運搏彩》 韓朝軍人為3000萬獎金「共同作戰」

【明報專訊】韓國防疫措施放寬後，刺激韓片票房回升，《犯罪都巿：極拳執法》及《秘密任務：International》均表現不錯。今年8月在韓國上映的《6/45命運搏彩》，由《極速首爾》高庚杓及《加油吧！威基基》李伊庚主演，製作費不足50億韓圜（約2800萬港元），累計197萬入場人次，收197.7億韓圜（約1.1億港元），突破160萬人次的收支平衡點，刀仔鋸大樹成功，該片講述韓國與朝鮮兩地軍人為了3000萬港元獎金而合作，勝在橋段新鮮。香港觀眾由11月1日起可於影視串流平台myTV SUPER「電影院」點播區收看。

「南北和談」獎金平分

《6/45命運搏彩》以中獎彩票為題材，加入韓朝軍人之間的矛盾，並以輕鬆搞笑情節包裝，韓劇《愛的迫降》及《當王子遇上女軍官》都有相近背景。此片講述駐守邊境「DMZ」非軍士用地的韓國陸軍中士朴千禹（高庚杓飾），在軍營外站崗時撿到一張彩票，並發現中了頭獎，可獲57億韓圜（約3000萬港元）獎金。千禹興奮得不得了，希望能盡快完成餘下3個月兵役。怎料不小心讓彩票飄往朝鮮境內，更被當地軍人利勇浩（李伊庚飾）撿到，朝鮮沒有「六合彩」，但勇浩透過同袍知道，這張彩票價值連城。千禹在「DMZ」找彩票時遇上勇浩，後者手持彩票但不願交出，兩人為此爭持不下。他們為了拿到巨額獎金，各自帶來兩名同袍，在「DMZ」範圍內展開一場「南北談判」。雙方最終決定平分獎金，並且各交出一名軍人當「人質」；結果千禹到朝鮮當兵，勇浩則在韓國服役，直至拿回獎金為止。

角色善良演員表現佳

此片主線講韓國與朝鮮之間的文化差異與矛盾，在「DMZ」附近駐守的兩地軍人，每日透過擴音器互相「對話」，千禹諷刺愛唱歌的朝鮮女軍官利延喜（朴世阮飾）自以為是「朝鮮IU」，並強調自己還有3個月就退伍，對方則至少要當兵10年。朝鮮播放槍聲，嚇得韓國人以為朝鮮要開戰，亦帶出連串笑料。其後千禹在朝鮮當兵期間，利用自己所學助朝鮮軍營中的家禽生蛋兼繁殖下一代，成為「人民英雄」。另一方面，勇浩也勇救踩上地雷的韓國軍人，獲上級讚賞。

片中韓朝兩方軍人為了一張彩票而結盟，暗諷即使對立，但當關係到經濟利益，便有合作的可能。《6/45命運搏彩》導演兼編劇朴奎泰，借戲中故事帶出人性善良的重要。兩地軍人剛開始雖然存在分歧，但當互相理解後，便產生感情。雖為了獎金不惜違反軍紀，但只是想改善生活環境而已；以千禹為例，沒為了彩票而說謊或施暴，展現人性純真善良的一面；其他角色也一樣，拿獎金目的只為給父母換新的假牙、給女兒買鋼琴而已。

《6/45命運搏彩》片長113分鐘，節奏輕快，笑位亦多，尾段講述韓國軍人金滿哲（郭東延飾）負責往收取獎金，將彩票放在內褲特製的小袋入面，因擔心遺失而經常觸摸下體，迅間成為社交平台「熱搜人物」，這幕最為搞笑。高庚杓與李伊庚兩主角在亞洲知名度不算高，但演技不俗，角色亦適合他們，表現恰到好處。