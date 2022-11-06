盼《飯戲攻心》衝上7500萬 黃子華不敢自封「票房保證」

【明報專訊】黃子華、張繼聰（阿聰）、鄧麗欣、林明禎、陳湛文及導演陳詠燊昨日到巴士廠宣傳電影《飯戲攻心》，宣布今日有兩條巴士線免費供市民乘搭。

要謝票1000場 靠晒張繼聰

《飯戲攻心》上映兩個月累計票房7300萬元，謝票超過300場。黃子華表示目標是7500萬元，再高些當然更好，他笑說：「要謝票多過上映場數，做夠1000場，主要針對體能最好的阿聰，他已做過百場謝票，之後都靠他。」阿聰笑稱由短髮謝到長髮，由著短袖衫變為著長袖衫、皮褸，由未中新冠病毒到中招，雖然謝票時間長，但享受見觀眾笑得開心及滿足表情。

創作《飯戲攻心》續集難度高

黃子華笑言以前曾為演出電影謝票，但觀眾反應「好謝」，與今次截然不同，感受到觀眾好愛這部電影，在街上會叫他們戲中名字，日前在餐廳食飯，就有人走過來叫他「大佬」並邀合照，「以前拍電視劇常見，電影就好少見」。黃子華主演另一部電影《毒舌大狀》賀歲檔上映，是否有票房壓力？他說：「我已㩒住自己不要太囂張，上天就會對我好些。」終於搣甩「票房毒藥」之名？他稱早已搣甩，有兩年主演電影成為年度票房冠軍，其中《棟篤特工》有4500萬票房。他不敢講現在是票房保證，「無邊部戲、邊個演員的電影一定收得，要睇電影質素」。是否催陳詠燊寫劇本開拍續集？他覺得不容易，「我從創作人立場出發，要導演寫第2集，同樣是這班演員，如何再製造戲劇矛盾？可能要另一個劇本，又要適合原班人馬演出，難度非常高」。

鄧麗欣表示票房要去到7500萬元有難度，但必需有信心，唯有繼續謝票谷票房，「今次是我拍戲以來謝票最多一次，超過100場，每次都好開心，如見家人一樣傾偈，觀眾睇得開心是無價的」。

林明禎為「找數」秘密練兵

林明禎透露日內離港，這幾天會努力謝票，以不同造型示人，笑稱長髮新Look是為拍廣告，有點不習慣。問到會否學鄧麗欣分享性感泳衣照答謝觀眾支持？她表示正秘密練兵，可能自彈自唱王菀之的歌曲「找數」，給觀眾不同驚喜，就算分享泳衣照都是遠距離的。為何那麼吝嗇？她說：「我今天不性感嗎？」

記者：柯美

攝影：劉永銳