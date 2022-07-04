稱前妻指控不實 沒要求林鈺洧驗DNA 林俊賢自認真正受害者

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧的父母林俊賢、Jasmine已離婚多年，近日接連爆是非風波。Jasmine爆林俊賢當年答應共同撫養只有8歲的林鈺洧後失蹤，又暗示曾被家暴，之後得知林俊賢以「還手」來回應家暴一事後再反擊，公開當年曾被林俊賢掌摑至臉腫的經過。她又稱當年意外懷孕，林俊賢要求墮胎，她堅持要將BB（林鈺洧）生下來，林俊賢為免有話柄才肯結婚，但婚後關係愈來愈差，林俊賢一度用棒類的東西揮向她，嚇到她報警及帶女兒離開。她表示林鈺洧15歲時，跟父親林俊賢再見面，林俊賢要求女兒驗DNA。

「多次被前妻掌摑拳打」

對於前妻Jasmine的指控，林俊賢昨日接受傳媒訪問，並在社交網逐一回應及澄清；他承認曾與前妻發生兩次肢體衝突，第一次是他被Jasmine重擊才自衛還手，掌摑對方。第二次是因長期被對方精神暴力，有次被她指住鼻時，忍不住用口咬了對方手指一下，她立即離開及報警。對於Jasmine說當時只是用手推了他一下即被掌摑，林俊賢稱曾多次被對方掌摑及拳打，有時一言不合打爛家中東西又拿刀威脅，踢爛車的擋風玻璃等無數次。他指Jasmine所說全是不實指控，將事實顛倒，他才是真正受到多次暴力對待的受害者。林俊賢表示當年從未要求Jasmine墮胎，也沒要求過女兒驗DNA。

娛樂組