手尾指受傷戴固定器 陳山聰重演「胸襲」劉穎鏇

【明報專訊】陳山聰、林子善、劉佩玥、陳展鵬及劉穎鏇昨日到觀塘宣傳無綫台慶劇《超能使者》。劉穎鏇捉着陳山聰手重演「胸襲」一幕，全場起哄。見陳山聰左手尾指戴上固定器，他稱早前與林子善、黃宗澤拍電影《無間一戰》同告受傷，「跟黃宗澤的替身拍打戲，不小心弄傷，初時以為無事，老婆叫我睇醫生，照磁力共振發現有少少韌帶撕裂，要戴這個固定器6星期」。

林子善赤膊跳艷舞不尷尬

林子善透露跟黃宗澤拍攝時，因無人機從高處墜下，跌在他們身上，手指被批走塊皮，黃宗澤更中「頭獎」，幸他們用手護着頭部，沒有弄傷塊面。提到在《超》劇搏到盡，赤膊跳艷舞。林子善稱拍攝時不尷尬，太太也沒投訴，清楚他是投入認真工作，不是玩。

劉佩玥：希望下次入院是生B

劉佩玥日前凌晨緊急入院，之後在社交平台報平安，原來當時急性腸胃炎，上吐下瀉，幸家中有父母及姑媽照顧。緋聞男友周志文可有到醫院探望？她說：「我好快出院，好多朋友傳短訊慰問，當然阿文都有，因他是我其中一個朋友，大家不要太擔心，希望下次入院是生B。」她否認因減肥過度導致腸胃炎，「我𠵱家就要減肥喇！大家見我在《超能使者》好瘦，都話好靚，我發覺拍《美麗戰場》時，畀葉念琛整到肥咗！現在會一邊睇劇一邊做運動」。

記者：林祖傑