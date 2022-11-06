張振朗事業至上 未計劃娶楊偲泳

【明報專訊】張振朗、戴祖儀及孔德賢前晚錄影無綫節目《開心無敵獎門人》。張振朗回想以前上《獎門人》玩遊戲被觀眾圍觀，表現緊張，希望今次懂得享受其中。他說不怕濕身，最驚是玩口不對心，因動作和說話好難協調。有指女友楊偲泳頻頻出入他家中，並為他的大嫂慶祝生日，傳好事近？張振朗笑說：「大家只是食飯聚會，暫時未有計劃，工作為上，始終事業未有成，家人都沒催婚，想我在事業上衝刺。」他早前在內地工作一段時間，回港後正操肌準備拍新劇。台慶頒獎禮將至，張振朗表示有留意幾部台慶劇的男演員，林敏驄、陳山聰、林盛斌表現出色，「視帝我貼陳山聰，好欣賞他兩部台慶劇的表現，演出很不同」。

戴祖儀遊泰國 呻無異性搭訕

孔德賢玩「估嘢食」遊戲時蒙着雙眼背起隊友何慈茵，又用嘴試食枱上食物，食完鹹蛋再食蝦醬，上演鹹到嘔畫面，「獎門人」曾志偉和「獎老」錢嘉樂都戥他辛苦。戴祖儀與孔德賢錄影前受訪，兩人首次上《獎門人》，心情緊張又興奮，後者鍾意食辣，最期待試食「辣辣壽桃」。戴祖儀想玩「彈遮遮」遊戲，「問題似開心大發現，讓我學講好多泰文。我著深色衫，濕身都不會走光，目標是不要輸得太難睇」。她跟吳若希、鄭衍峰剛遊泰國回港，在當地穿泰服融入社會，但未有異性搭訕，「泰國男生高大靚仔，我要考慮過去發展，也對泰文產生興趣」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳