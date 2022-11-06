成本高收視下滑 遇上削資政策 《西部世界》無緣開拍第5季

【明報專訊】《天能》導演基斯杜化路蘭胞弟祖拿芬（Jonathan Nolan）和太太麗莎采兒（Lisa Joy）憑HBO劇集《西部世界》（Westworld）闖出名堂，上月宣傳串流平台Prime Video新劇《邊緣世界》期間，仍稱希望能拍《西部世界》第5季，作為整個系列的完結篇；怎料HBO前日表明，今年8月播畢的《西》劇第4季已是結局，粉絲十分意外及不滿。據報HBO母公司華納的行政總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）上場後嚴控成本，加上《西》劇投資不菲，收視卻每况愈下，隨即成為「開刀」對象。

HBO在聲明中表揚《西部世界》創作人祖拿芬路蘭及麗莎采兒，稱很感激他們及該劇的台前幕後，並對合作過程感到很振奮。祖拿芬路蘭夫婦亦發聲明稱製作《西》劇，是他倆的事業高峰之一，又多謝演員及幕後團隊一起創造了一個精彩的世界。

1200萬觀衆下跌至400萬

《西部世界》講述在高科技成人主題樂園內有模擬真人的「接待員」機械人和各種機械動物，在設定好的各種情境故事裏，讓遊客參與其中，盡情享受冒險、性慾、暴力與殺戮等欲望，其間部分機械人出現自我覺醒，並向人類報復。此劇由伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）、丹迪紐頓（Thandie Newton）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）及艾迪夏里斯（Ed Harris）等主演，已一連拍了4季，2016年首播時叫好叫座，曾刷新HBO收視紀錄，合共獲54個艾美獎提名，以及贏得9個獎項。

不過《西部世界》成本與收視逐漸成反比，由首季約8800萬美元（約6.8億港元）製作費，第2季升至1.07億美元，據美媒《Hollywood Reporter》報道，第4季共8集，成本至少1.6億美元（約12.48億港元）；收視卻由開播時的1200萬觀衆，下滑至第4季的400萬。其實《西部世界》過往3季都是未播畢就宣布開新一季，第4季卻到8月14日播出最後1集，依然沒有開拍第5季的消息，身兼監製的祖拿芬路蘭也從沒向外公布何時會拍結局篇。

根據美媒分析，HBO母公司華納的行政總裁大衛扎斯拉夫今年4月上場後，改變策略及控制成本，把之前集中串流平台發展轉向戲院。抽出DC漫畫角色拍成電影的《蝙蝠女》（Batgirl），成本9000萬美元，原定今年內上映，今年8月華納宣布抽起《蝙》片，既不會在戲院上映，亦不會在旗下串流平台HBO Max上架。相隔3個月，成本不菲及收視急瀉的《西部世界》亦未能善終。另外，雖然第5季沒機會開拍，據報伊雲麗素活等幾名元老主角，還是會收足片酬。

粉絲表示震驚及失望

粉絲對於《西部世界》第4季止步表示十分意外及震驚，有網民在社交媒體留言稱「受到摧毁」；亦有觀衆表示失望，「我才剛看完第4季，為什麽要腰斬？」「我的天呀！我愛《西部世界》。所有好節目都停止，但那些垃圾真人騷又繼續」、「真差勁，那是一齣好劇集」，對於無緣第5季，粉絲在網上可說一片哀嚎。