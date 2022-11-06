King & Prince 3成員明年退團

【明報專訊】日本尊尼事務所繼日前管理層人事變動後，旗下人氣男團King & Prince的3名成員亦宣布退團兼離巢。《魔女的條件》瀧澤秀明辭任尊尼副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長職務，由前男團V6成員井之原快彥接棒擔任Johnnys' ISLAND社長，副社長一職暫時懸空。尊尼事務所前晚突然宣布，King & Prince成員平野紫耀與岸優太明年5月22日退團兼離開事務所，另一成員神宮寺勇太宣傳完明年夏天上映的新片後，亦會於秋天退團及離巢。其餘兩名成員永瀨廉與高橋海人則繼續以King & Prince名義活動。3人透露組成King & Prince前，曾與時任社長Johnny喜多川約定，會以進軍海外為目標，現時情况有別，進軍海外目標難以達成，與公司經過深入討論後，決定尊重彼此決定。

被猜測跟隨瀧澤秀明離巢

King & Prince是尊尼事務所創辦人Johnny喜多川治下最後推出的組合，2018年出道至今4年，成績不俗，今年初首度舉行日本巨蛋演唱會，平野紫耀更獲力捧擔正今季日劇《欺詐獵人》。外界對平野紫耀等3人突然宣布退團大表驚訝，猜測他們是否跟隨瀧澤秀明離巢，但日媒引述相關人士否認此說，稱3人不滿社長藤島Julie景子所安排的經理人，導致雙方關係破裂。

文：蘇珮欣