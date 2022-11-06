【開箱】《攜步渡水橋》金像影后珍妮花演傷兵毋忘初心

【明報專訊】影視串流平台AppleTV+即將加價，由每月38港元增至53港元，加幅不少，對比Netflix、Disney+，甚至Prime Video等對手，AppleTV+戲量不足是難吸訂戶的主因；其實情况已逐步改善，尤其AppleTV+獨家播放的《心之旋律》贏得奧斯卡最佳電影等3大獎後，現每月至少有一兩齣劇及電影上架，而且通常陣容不弱。譬如《綠簿旅友》導演彼得法拉利（Peter Farrelly）新片《酒到前線探老友》9月23日首播後，《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）伙拍《迷幻列車》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）主演講述兄弟情的《理文與阿利》緊接上月21日上架；本月4日則有《失戀自作業》金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）與《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）合演的《攜步渡水橋》（Causeway）首播，看來AppleTV+未能加強戲量，唯有走以質取勝路線。

受傷女兵重返家園

《攜步渡水橋》講述年輕女兵Lynsey（珍妮花羅倫斯飾）在阿富汗服役期間遭遇炸彈襲擊並腦中風，喪失自理能力，被送返美國，經療養後返回位於新奧爾良故居休養，偶然因貨車壞掉，認識了技工James（拜仁亨利飾），並成為朋友。兩人都有滿布傷痕的過去，到底這些創傷讓他們彼此走近，還是漸行漸遠？

此片導演莉拉紐格鮑爾（Lila Neugebauer）首次拍電影，已交出不錯成績，她執導過HBO《104號房》及Netflix《女傭浮生錄》等劇集，不過在百老匯舞台劇的豐富經驗，也許是其處理角色感情及演員表現最有利之處，並在上月羅馬電影節，贏得最佳首部劇情長片殊榮。電影一開始看到坐在輪椅的Lynsey連拿杯子、刷牙等簡單動作也得重新學習，但她幸運遇到耐心又仁厚的照顧員Sharon。Lynsey逐漸康復到可以跑步，片中沒說明花了多少時間，觀衆卻看到一個孤獨的女孩，因創傷後遺，焦慮而憂鬱，連坐在巴士上也會忽然拿出藥丸乾吞。抵達目的地後呆等一會，原約定的媽媽沒來接，只有獨自乘車回家。

成名作《凍死骨》

片中不以對白交代人物心境，Lynsey所受的創傷，不是看得見的疤痕；車禍後失去一條腿的James，所承受的痛楚也不止是身體殘障。帶住傷痛的兩人卻在彼此面前揭開了還未止血的傷疤。爛番茄評論網站給《攜步渡水橋》超過八成好評，大部分掌聲都是給扮演Lynsey的珍妮花羅倫斯，以及飾演James的拜仁亨利。後者戲分不及珍妮花，演一個古道熱腸卻因意外痛失所愛落得孤單的男子，拜仁表現不溫不火，十分切合角色，並獲葛咸獨立電影獎最佳配角提名。

珍妮花羅倫斯走紅後，觀衆也許最記得她的傻大姐本色，然而在《攜步渡水橋》大部分時間素顏上陣；外剛內柔的受傷女兵角色，也不是她在《飢餓遊戲》中演繹 Katniss的方法，反而令人想起她10多年前的成名作《凍死骨》。片中珍妮花演17歲少女，既要照顧年幼弟妹與患病母親，更要深入虎穴找尋製毒父親，方可守住家園。她當年的演出沉穩而光芒四射，僅20歲即獲奧斯卡最佳女主角提名。沒想到10多年後已名成利就的珍妮花，毋忘初心，一如當年仍會選擇拍《攜》片這類低成本獨立製作，信任及支持新導演，而且用一種非常內斂的方法演出。據說導演本來拍了在戰場上的片段，最終全部刪走，讓全片保留現在淡然的調子，反而更感人。電影尾聲，觀衆也許如James一樣，從Lynsey的對話裏，以為她哥哥已逝，事實不然。Lynsey到監獄探他，原來兄長是個啞巴，兩人透過手語對話，他因為販毒而坐牢，卻對妹妹說，也許在獄中更適合他，在外面的世界沒信心不會行差踏錯。這一幕珍妮花沒大哭，甚至一直保持微笑，卻讓觀衆了解到她的創傷不止在戰場上，也為什麽一直想離開這個家。