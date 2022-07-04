認被要求驗DNA 踢爆林俊賢謊言 林鈺洧拒調停父母罵戰：很不成熟

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧的父母林俊賢和Jasmine，近日就當年家暴一事隔空互相指控，雙方各執一詞，引發「羅生門」事件。林鈺洧昨日出席馬場活動，對於父母的罵戰表示不想過問、不想了解，亦不會做和事老調停，「我覺得他們還不是很成熟！」對於林俊賢稱曾遭Jasmine精神暴力，林鈺洧無奈表示覺得現在是父母虐待她多一點。她又拆穿父親說謊，承認15歲時的確被對方要求去驗DNA。至於Jasmine指林俊賢當年要求她墮胎？林鈺洧直言：「有都不出奇。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡及友誼小姐邢慧敏，昨日到沙田馬場出席《莎莎婦女銀袋日2022》；林鈺洧自言絕對沒有橫財命，買六合彩一個數字都未中過，名副其實「明燈」，跟朋友打麻將又做「魚腩」派錢。

承認不開心 不想過問長輩問題

提到父母林俊賢和Jasmine近日就家暴、要求女方墮胎及要求女兒驗DNA掀起罵戰，林鈺洧表示前日才知道，很多朋友傳給她看，「坦白講我是有點不開心，始終都是家事，現在全世界都知道」。她自言不理解媽咪為何突然高調，受訪前亦沒有跟她講，完全是「驚喜」。發生罵戰後，可有跟媽咪傾過？她說沒有，自言也不想過問，這是上一代問題，身為後輩不應插嘴。

不訝異父親要求媽媽墮胎

被問可會充當和事老？林鈺洧直言：「不會，我覺得他們還不是很成熟，反而我比較看得開，隨他們喜歡怎樣就怎樣，現在更加好，不用我再做傳話筒。」對於15歲時跟父親林俊賢再見面，對方要求她驗DNA。林鈺洧直認不諱，「爸爸是有叫我驗，當年15歲見番面，都沒什麼感覺，他叫我驗便去驗囉。我沒有難受感覺，就像現在新冠驗核酸那樣撩鼻。（不覺得傷感情？）我覺得傷是傷我媽咪多一點，為什麼會這樣懷疑她？」即是父親說謊？她說可能對方年紀大，比較善忘，「我無所謂，現在講完便等他記番起囉」，又指父親從來沒有撫養過她。

至於Jasmine表示曾被林俊賢要求墮胎？林鈺洧淡然說：「我明那個年代會有偶像包袱，聽過很多明星都是這樣，所以有都不出奇。」Jasmine可曾跟你提及遭受家暴？她說沒有提過，亦未見過對方有何負面情緒，在她的成長過程中，媽咪都沒有提起爸爸，她對這方面也不好奇。

「現在是他們虐待我多一點」

林俊賢說長期被Jasmine精神暴力，林鈺洧無奈說：「我覺得現在是他們虐待我多一點。（信爸爸還是媽媽？）我不想理，亦不想去想這個問題，令自己不開心。」

爆出新聞後，現時與父親之間是否有隔膜？林鈺洧自言沒有想這些，最近都有很多東西要學和很多工作，又要保持身形，希望專注自己。她亦擔心事件影響其形象及工作，監製和廣告商會因此不找她，但現時事件發生了都沒辦法，唯有增值自己。會否叫父母收口？她直言兩人現時火遮眼，不會明她處境。媽咪30年來是否有很多委屈？她直言應該是，稱多年來從未試過3個人出來見面，她亦不想。

林俊賢透過表妹回覆：咁有咪有囉

對於林鈺洧說曾被父親要求驗DNA，正在內地拍戲的林俊賢透過表妹馮鎵瀠（Naomi）回覆傳媒說︰「哦，咁有咪有囉，我都不回應喇，我都不知呀！」Naomi表示林俊賢當時是回應前妻Jasmine的報道，講當年跟只有7歲的女兒見面沒要求驗DNA。Naomi會力撐表哥，所有家人知道真相，不想一些人亂說話，抹黑他們一家人。

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