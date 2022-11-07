腹部微隆滲孕味 陳凱琳幸福肥否認有喜

【明報專訊】陳凱琳與老公鄭嘉穎2018年結婚，兩年抱兩，育有大仔鄭承悅及細仔鄭承亮，昨日出席活動時腹部微隆有孕味，她說是肥了一點。一身高貴打扮的陳凱琳以形象大使身分出席沙田馬場舉行的《莎莎婦女銀袋日2022》，笑言事前已給老公過目，說她的帽飾不會太誇張，符合大使身分，並透露平日為方便湊仔，多以T恤牛仔褲波鞋打扮，難得可以扮靚。

陳凱琳腹部微隆，被問是否再有喜？她笑說：「不是，只是最近肥了少少，可能幸福肥。（會否追多個？）都可以，順其自然，跟老公都喜歡小朋友。」嘉穎會否想要個「前世情人」？她說：「你們問他，他一定跟我說仔女無所謂。我覺得兒子都很好玩，很活潑，無所謂，最緊要健康。」並稱夫妻都喜歡大家庭，愈多兄弟姊妹成長時會開心一點，長大後可以互相照顧。

談到監製兼主持的明珠台清談節目《Love Matters with Grace》播出後反應不錯，陳凱琳透露公司有意添食，做多26集，「聽到消息是開心的，但同時又有點擔心，因那麼多集，要想些新主題給觀眾新鮮感，還要想請什麼嘉賓，上次已出動細佬。（老公未登場？）他是王牌，要留住」。又表示老公見她做得開心，非常支持，提議她可以品味做主題，以素人為訪問對象。她與老公在揀另一半方面誰品味比較好？陳凱琳甜笑說差不多，大家常說人揀人，自覺二人識於一個很好的時候，大家又夾，並大讚老公是好爸爸，她外出工作時，會主動照顧一對兒子，讓她放心工作。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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